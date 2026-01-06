«Крузейро» предложил 27 млн евро за Жерсона. Вариант с обменом на Жонатана с доплатой от бразильцев не устроил «Зенит»

«Крузейро» улучшил предложение по Жерсону.

«Крузейро» сделал новое предложение о трансфере полузащитника «Зенита » Жерсона .

По информации ESPN, бразильский клуб предлагает фиксированную сумму в 27 миллионов евро за 28-летнего футболиста.

Ранее сообщалось , что бразильцы были готовы отдать «Зениту» защитника Жонатана Жезуса, чья трансферная стоимость составляет порядка 12-15 миллионов евро, и доплатить еще 12 млн. Это предложение было отклонено.

Отмечается, что петербуржцы хотели бы получить 40 млн евро, но еще не отклонили последнее предложение «Крузейро » и внимательно его изучат.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику бразильца можно найти здесь .