«Крузейро» предложил 27 млн евро за Жерсона. Вариант с обменом на Жонатана с доплатой от бразильцев не устроил «Зенит»
«Крузейро» улучшил предложение по Жерсону.
«Крузейро» сделал новое предложение о трансфере полузащитника «Зенита» Жерсона.
По информации ESPN, бразильский клуб предлагает фиксированную сумму в 27 миллионов евро за 28-летнего футболиста.
Ранее сообщалось, что бразильцы были готовы отдать «Зениту» защитника Жонатана Жезуса, чья трансферная стоимость составляет порядка 12-15 миллионов евро, и доплатить еще 12 млн. Это предложение было отклонено.
Отмечается, что петербуржцы хотели бы получить 40 млн евро, но еще не отклонили последнее предложение «Крузейро» и внимательно его изучат.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику бразильца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
