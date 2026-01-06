Мбаппе не сыграет в Суперкубке из-за травмы колена. «Реал» выбрал консервативное лечение и не хочет рисковать

Мбаппе не сыграет в Суперкубке Испании.

Как сообщает As, Килиан Мбаппе не примет участие в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии.

Форвард «Реала » по-прежнему испытывает проблемы с коленом. В конце декабря у него было выявлено растяжение связок.

По данным источника, в клубе выбрали консервативный метод лечения во избежание рисков. При этом в «Реале» сохраняется минимальная надежда на его участие в финале.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Атлетико». Матч состоится 8 января.