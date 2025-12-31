Виталий Дьяков: «Зарплаты многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры. Такие условия – это капец! Барко недавно попросил космические деньги»
Дьяков: зарплаты легионеров «Спартака» – это капец, космические деньги.
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает завышенными зарплаты легионеров «Спартака».
«Контрактные условия многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры.
Тот же Барко недавно попросил космические деньги. Такие условия – это капец! Для нынешних реалий это очень большие деньги.
Плюс надо не забывать, что «Спартак» уже продолжительный период времени без трофеев. Куда еще больше?» – сказал Дьяков.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости