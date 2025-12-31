Виталий Дьяков: «Зарплаты многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры. Такие условия – это капец! Барко недавно попросил космические деньги»

Дьяков: зарплаты легионеров «Спартака» – это капец, космические деньги.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает завышенными зарплаты легионеров «Спартака».

«Контрактные условия многих легионеров «Спартака » не соответствуют их уровню игры.

Тот же Барко недавно попросил космические деньги. Такие условия – это капец! Для нынешних реалий это очень большие деньги.

Плюс надо не забывать, что «Спартак» уже продолжительный период времени без трофеев. Куда еще больше?» – сказал Дьяков.