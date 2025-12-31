  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виталий Дьяков: «Зарплаты многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры. Такие условия – это капец! Барко недавно попросил космические деньги»
12

Виталий Дьяков: «Зарплаты многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры. Такие условия – это капец! Барко недавно попросил космические деньги»

Дьяков: зарплаты легионеров «Спартака» – это капец, космические деньги.

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает завышенными зарплаты легионеров «Спартака».

«Контрактные условия многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры.

Тот же Барко недавно попросил космические деньги. Такие условия – это капец! Для нынешних реалий это очень большие деньги.

Плюс надо не забывать, что «Спартак» уже продолжительный период времени без трофеев. Куда еще больше?» – сказал Дьяков.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoСпартак
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoСоветский спорт
logoЭсекиэль Барко
logoВиталий Дьяков
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
28 декабря, 10:17
Ловчев о новом контракте Зобнина: «Спартак» не обеднеет от этого продления. Рома – внутренний лидер, такие люди нужны команде. Он надежнейший футболист»
26 декабря, 10:54
«Спартак» дает Бабаеву 2 млн рублей в месяц. «Динамо» предлагало 700 тысяч (Metaratings)
25 декабря, 19:03
Главные новости
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар обыграл Габон, Камерун – Мозамбик, Алжир победил Экваториальную Гвинею
37 минут назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 20:00Тесты и игры
Мареска не уверен в своем будущем в «Челси», он разочарован некоторыми аспектами проекта и поэтому пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом». Тренеру не было плохо
сегодня, 19:15
Мостовой о Мбаппе и «Золотом мяче»: «Он обязательно выиграет в 2026-м, если не будет травмы»
сегодня, 18:58
Роберто Карлос: «У меня не было сердечного приступа. Я перенес запланированную медицинскую процедуру. Чувствую себя хорошо и жду возвращения к делам»
сегодня, 18:48Фото
Дмитрий Шнякин: «Простите нас, зрители. Меня – за вечный выпендреж в репортажах, Генича за вечные споры, Черданцева за то, что ипотеку уже закрыл, а Журавеля за то, что старый зануда»
сегодня, 18:31Видео
Касильяс о критике в адрес Алонсо: «Она совершенно несправедлива. Другое дело, если бы «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков. Это как школа: настоящие оценки будут в июне»
сегодня, 18:21
Ван Дейк – лучший зимний трансфер в истории АПЛ по версии Goal. Видич – 2-й, Суарес – 3-й, Бруну – 5-й, Коутиньо – 6-й
сегодня, 18:10
У Симеоне и «Атлетико» есть опция досрочного расторжения контракта с выплатой фиксированной суммы. Она не будет действовать в последний год соглашения (Маттео Моретто)
сегодня, 17:57
Луис де ла Фуэнте: «Месси и Роналду не должны завершать карьеру. Они великолепны. Лео может изменить ход игры одной деталью, я восхищен его карьерой»
сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Холуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
сегодня, 19:31
Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
сегодня, 19:23
«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
сегодня, 19:18
«Вест Хэм» близок к подписанию Фелипе. «Жил Висенте» получит 20+ млн евро за форварда с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии
сегодня, 18:14
Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, даже легионеры выкладывались на 101%»
сегодня, 17:44
«Если Кришито от «Зенита» получит предложение – исполнит свою большую мечту». Агент Доменико о тренерской работе
сегодня, 17:28
Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»
сегодня, 17:04Видео
«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич
сегодня, 16:54
«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
сегодня, 16:03
Леау и Габбиа тренируются с «Миланом». Пулишич и Нкунку вернутся в общую группу завтра – за день до матча с «Кальяри»
сегодня, 15:36