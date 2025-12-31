  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
2

Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»

Нагорных: Баринов – игрок «Локомотива» и капитан команды на сегодняшний день.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем капитана клуба Дмитрия Баринова.

Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник может не продлить истекающий летом контракт с железнодорожниками. ЦСКА претендует на подписание футболиста уже зимой.

«Наступает Новый год, меня волнует судьба всех наших футболистов, тренеров и специалистов.

На сегодняшний день Дмитрий Баринов – игрок «Локомотива», капитан команды – в этом статусе он входит в новый год», – сказал Нагорных.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДмитрий Баринов
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoЦСКА
возможные трансферы
logoЮрий Нагорных
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Филатов о Баринове в ЦСКА: «Локо» растил Дмитрия, он стал мастером. Грустно, что наш мальчишка уходит»
сегодня, 07:36
«Баринова не отправят во вторую команду, как было с Круговым в «Зените». В «Локо» работают здравые люди». Кузнецов о переходе хавбека в ЦСКА
сегодня, 05:28
Агент Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА: «Не соответствует действительности»
вчера, 12:28
Генич о Баринове: «Дима уже подписал контракт с ЦСКА, вопрос решен. Остается позиция «Локомотива»: отпустить сейчас или оставить до лета»
вчера, 09:19
Главные новости
Кубок Африки. Кот-д’Ивуар обыграл Габон, Камерун – Мозамбик, Алжир победил Экваториальную Гвинею
37 минут назад
Тест для тех, кто смотрел АПЛ еще до прихода Пепа. Справится не каждый
сегодня, 20:00Тесты и игры
Мареска не уверен в своем будущем в «Челси», он разочарован некоторыми аспектами проекта и поэтому пропустил пресс-конференцию после матча с «Борнмутом». Тренеру не было плохо
сегодня, 19:15
Мостовой о Мбаппе и «Золотом мяче»: «Он обязательно выиграет в 2026-м, если не будет травмы»
сегодня, 18:58
Роберто Карлос: «У меня не было сердечного приступа. Я перенес запланированную медицинскую процедуру. Чувствую себя хорошо и жду возвращения к делам»
сегодня, 18:48Фото
Дмитрий Шнякин: «Простите нас, зрители. Меня – за вечный выпендреж в репортажах, Генича за вечные споры, Черданцева за то, что ипотеку уже закрыл, а Журавеля за то, что старый зануда»
сегодня, 18:31Видео
Касильяс о критике в адрес Алонсо: «Она совершенно несправедлива. Другое дело, если бы «Реал» отставал от «Барсы» на 12 очков. Это как школа: настоящие оценки будут в июне»
сегодня, 18:21
Ван Дейк – лучший зимний трансфер в истории АПЛ по версии Goal. Видич – 2-й, Суарес – 3-й, Бруну – 5-й, Коутиньо – 6-й
сегодня, 18:10
У Симеоне и «Атлетико» есть опция досрочного расторжения контракта с выплатой фиксированной суммы. Она не будет действовать в последний год соглашения (Маттео Моретто)
сегодня, 17:57
Луис де ла Фуэнте: «Месси и Роналду не должны завершать карьеру. Они великолепны. Лео может изменить ход игры одной деталью, я восхищен его карьерой»
сегодня, 17:20
Ко всем новостям
Последние новости
Виталий Дьяков: «Зарплаты многих легионеров «Спартака» не соответствуют их уровню игры. Такие условия – это капец! Барко недавно попросил космические деньги»
сегодня, 19:32
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Холуд», «Аль-Иттихад» Бензема победил «Неом»
сегодня, 19:31
«Тоттенхэм» отдаст вингера Соломона «Фиорентине» в аренду с правом выкупа
сегодня, 19:18
«Вест Хэм» близок к подписанию Фелипе. «Жил Висенте» получит 20+ млн евро за форварда с 10 голами в 13 матчах чемпионата Португалии
сегодня, 18:14
Бояринцев об игре за «Спартак»: «Тогда все понимали, что такое «спартаковский дух». Знали, какой это легендарный клуб, даже легионеры выкладывались на 101%»
сегодня, 17:44
«Если Кришито от «Зенита» получит предложение – исполнит свою большую мечту». Агент Доменико о тренерской работе
сегодня, 17:28
Акинфеев – фанатам ЦСКА: «2026 год должен принести нам море позитива, улыбок, радости. Главное, чтобы наше красно-синее сердце двигалось только вперед»
сегодня, 17:04Видео
«Барсе», «Интеру» и «Боруссии» интересен 18-летний защитник «Хайдука» Млачич
сегодня, 16:54
«Боруссии» все еще интересен Бобб из «Ман Сити». Вингера готовы отдать в аренду зимой, но дортмундцы могут подождать до лета (Патрик Бергер)
сегодня, 16:03
Леау и Габбиа тренируются с «Миланом». Пулишич и Нкунку вернутся в общую группу завтра – за день до матча с «Кальяри»
сегодня, 15:36