Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»

Нагорных: Баринов – игрок «Локомотива» и капитан команды на сегодняшний день.

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем капитана клуба Дмитрия Баринова .

Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник может не продлить истекающий летом контракт с железнодорожниками. ЦСКА претендует на подписание футболиста уже зимой.

«Наступает Новый год, меня волнует судьба всех наших футболистов, тренеров и специалистов.

На сегодняшний день Дмитрий Баринов – игрок «Локомотива », капитан команды – в этом статусе он входит в новый год», – сказал Нагорных.