Нагорных о Баринове: «На сегодняшний день Дмитрий – игрок «Локомотива», капитан команды. В этом статусе он входит в новый год»
Нагорных: Баринов – игрок «Локомотива» и капитан команды на сегодняшний день.
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о будущем капитана клуба Дмитрия Баринова.
Ранее сообщалось, что 29-летний полузащитник может не продлить истекающий летом контракт с железнодорожниками. ЦСКА претендует на подписание футболиста уже зимой.
«Наступает Новый год, меня волнует судьба всех наших футболистов, тренеров и специалистов.
На сегодняшний день Дмитрий Баринов – игрок «Локомотива», капитан команды – в этом статусе он входит в новый год», – сказал Нагорных.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости