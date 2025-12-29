Продать Де Йонга, выкупить Рэшфорда, не продлевать Левандовского. Большой опрос среди сосьос «Барсы»

Издание Mundo Deportivo провело опрос среди 300 сосьос «Барселоны», респондентам предложили ответить на несколько вопросов, связанных с настоящим и будущим клуба из столицы Каталонии.

Оказалось, что трансфером мечты сосьос «блауграны» считают Хулиана Альвареса – аргентинец набрал 31,3% голосов. Следом идет Эрлинг Холанд с 26%, сразу 3,66% из числа опрошенных до сих пор мечтают о возвращении Лео Месси.

Что касается трансферов на выход, 112 членов клуба отдали голос за Френки Де Йонга, второе место занял Рональд Араухо – его выбрали 97 сосьос. За продажу Тер Стегена проголосовал 41 человек.

Главной позицией, требующей укрепления уже зимой, члены клуба считают нападающего – этот вариант выбрали 40,66% респондентов. За усиление полузащиты проголосовали 20,33% опрошенных.

Респондентов попросили оценить 2025 год для «Барсы»: большинство проголосовало за вариант «хороший» – 216 человек или 72% опрошенных. 19,66% голосов набрал вариант «отлично», а 7,3% – «удовлетворительно». Лишь один процент остался за ответом «неудовлетворительно».

По десятибалльной шкале работу Ханси Флика сосьос оценили почти на 9, Жоан Лапорта получил меньше – 6.

Лучшим игроком «Барсы» в 2025 году признали Педри, на втором месте идет Рафинья, замыкает тройку Ламин Ямаль. Большинство сосьос проголосовали за отказ Роберту Левандовскому в продлении контракта, а также за выкуп Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

И финальное: 60% опрошенных считают, что сезон-2025/26 «Барселона» закончит с одним трофеем – чемпионским титулом Ла Лиги.

Как вам ответы? Какие бы дали вы?