1 мин.

Продать Де Йонга, выкупить Рэшфорда, не продлевать Левандовского. Большой опрос среди сосьос «Барсы»

96

Издание Mundo Deportivo провело опрос среди 300 сосьос «Барселоны», респондентам предложили ответить на несколько вопросов, связанных с настоящим и будущим клуба из столицы Каталонии.

Оказалось, что трансфером мечты сосьос «блауграны» считают Хулиана Альвареса – аргентинец набрал 31,3% голосов. Следом идет Эрлинг Холанд с 26%, сразу 3,66% из числа опрошенных до сих пор мечтают о возвращении Лео Месси.

Что касается трансферов на выход, 112 членов клуба отдали голос за Френки Де Йонга, второе место занял Рональд Араухо – его выбрали 97 сосьос. За продажу Тер Стегена проголосовал 41 человек.

Главной позицией, требующей укрепления уже зимой, члены клуба считают нападающего – этот вариант выбрали 40,66% респондентов. За усиление полузащиты проголосовали 20,33% опрошенных.

Респондентов попросили оценить 2025 год для «Барсы»: большинство проголосовало за вариант «хороший» – 216 человек или 72% опрошенных. 19,66% голосов набрал вариант «отлично», а 7,3% – «удовлетворительно». Лишь один процент остался за ответом «неудовлетворительно».

По десятибалльной шкале работу Ханси Флика сосьос оценили почти на 9, Жоан Лапорта получил меньше – 6.

Лучшим игроком «Барсы» в 2025 году признали Педри, на втором месте идет Рафинья, замыкает тройку Ламин Ямаль. Большинство сосьос проголосовали за отказ Роберту Левандовскому в продлении контракта, а также за выкуп Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед».

И финальное: 60% опрошенных считают, что сезон-2025/26 «Барселона» закончит с одним трофеем – чемпионским титулом Ла Лиги.

Как вам ответы? Какие бы дали вы?

logoХулиан Альварес
logoЭрлинг Холанд
logoМаркус Рэшфорд
logoРоберт Левандовски
logoРональд Араухо
logoРафинья Диас
logoЛамин Ямаль
logoФренки де Йонг
logoЖоан Лапорта
logoХанс-Дитер Флик
Клубы
logoЛа Лига
logoБарселона