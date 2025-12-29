  • Спортс
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» примет «Аль-Нажму», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума во вторник
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» примет «Аль-Нажму», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума во вторник

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 12-го тура.

В 12-м туре чемпионата Саудовской Аравии во вторник «Аль-Ахли» Рияда Мареза примет «Аль-Фейху», «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Джорджиньо Вейналдума.

В среду «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится с «Неомом», «Аль-Кадисия» Матео Ретеги – с «Аль-Шабабом», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Холудом».

Чемпионат Саудовской Аравии

12-й тур

Высшая лига. 12 тур
29 декабря 14:35, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Аль-Халидж
Второй тайм
0 - 1
0′
Аль-Фатех
Хамзи   Кинг
46’
2тайм
Перерыв
Шенкевелд
45’
+3’
41’
  Варгас
29’
Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia
Аль-Халидж
Морис, Ребошу, Al-Khubrani, Шенкевелд, Аль-Хамсаль, Аль-Джамаан, Канаба, Курбелис, Хамзи, Фортунис, Масурас
Запасные: Аль-Хафит, Аль-Мутайри, Al-Haydar, Ali Abdulraouf Al Abdelnabi, Hussain Ali Al Sultan, Аль-Хайдари, Ассири, Rakan Juma Al Kaabi, Кинг
1тайм
Аль-Фатех:
Пачеко, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Жорже Фернандеш, Wesley Bruno Lima Delgado, Aljari, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Саадан, Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Варгас, Бендебка, Батна
Запасные: Fawaz Yousef Al Hamad, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Alothma, Al Swealem, Бохари, Mohammed Al-Sarnoukh, Saad bin Fahad Al Sharfa, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi, Mohammed Al Sahihi
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

