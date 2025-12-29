2

Кубок Африки. Египет сыграет с Анголой, Марокко против Замбии, Зимбабве – ЮАР

На Кубке Африки пройдут матчи 3-го тура группового этапа.

В 3-м туре группового этапа Кубка Африки в понедельник сборная Египта сыграет с Анголой, Марокко – с Замбией.

Во вторник Нигерия встретится с Угандой, Сенегал – с Бенином.

В среду Алжир будет противостоять Экваториальной Гвинеи, Камерун – Мозамбику.

Кубок Африки

3-й тур

Группа A

Группа B

Кубок Африки. 3 тур
29 декабря 16:00, Stade d'Agadir
Ангола
Не начался
Египет
Кубок Африки. 3 тур
29 декабря 16:00, Stade de Marrakech
Зимбабве
Не начался
ЮАР

Группа C

Кубок Африки. 3 тур
30 декабря 16:00, Complexe Sportif de Fès
Уганда
Не начался
Нигерия
Кубок Африки. 3 тур
30 декабря 16:00, Stade Olympique de Rabat
Танзания
Не начался
Тунис

Группа D

Кубок Африки. 3 тур
30 декабря 19:00, Стад де Танжер
Бенин
Не начался
Сенегал
Кубок Африки. 3 тур
30 декабря 19:00, Al Medina Stadium
Ботсвана
Не начался
ДР Конго

Группа E

Кубок Африки. 3 тур
31 декабря 16:00, Stade Mohammed V
Судан
Не начался
Буркина-Фасо

Группа F

Кубок Африки. 3 тур
31 декабря 19:00, Stade de Marrakech
Габон
Не начался
Кот-д`Ивуар
Кубок Африки. 3 тур
31 декабря 19:00, Stade d'Agadir
Мозамбик
Не начался
Камерун

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

Таблицы Кубка Африки

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?19397 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoКубок Африки
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Египта по футболу
logoСборная Зимбабве по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная Замбии по футболу
logoСборная Анголы по футболу
logoсборная Уганды
logoСборная Коморских островов по футболу
logoСборная Мали по футболу
logoСборная Нигерии по футболу
logoсборная Экваториальной Гвинеи
logoсборная Буркина-Фасо
logoсборная Габона
logoСборная ДР Конго по футболу
logoсборная Судана
logoсборная Камеруна по футболу
logoсборная Алжира по футболу
logoСборная Танзании по футболу
logoСборная Туниса по футболу
logoсборная Бенина
logoСборная Ботсваны по футболу
logoсборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
logoсборная Мозамбика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Александр Мостовой: «Перестану болеть за «Спартак», если его Слуцкий возглавит! Какое возвращение Карпина? Бред, в одну реку дважды не входят, елки-палки»
12 минут назад
«Реал» отказал «Наполи» в аренде Мастантуоно. 18-летний вингер входит в долгосрочные планы мадридцев (Marca)
19 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» сыграет с «Дженоа»
сегодня, 06:17
Призы Роналду и Дембеле на Globe Soccer Awards, СКА пропустил 8 шайб от «Сочи», Горячкина выиграла ЧМ по рапиду и другие новости
сегодня, 06:12
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Врач Родионов переходит в «Локо» после 9 лет работы в «Динамо» («Мутко против»)
сегодня, 03:03
У Лаутаро и хавбека «Болоньи» Орсолини по 15 голов в Серии А в 2025-м – больше всех. Форвард «Интера» забил в 4 матчах подряд впервые за 4 года
сегодня, 01:33
«🏆». Илон Маск репостнул слова Роналду о награде лучшему игроку на Ближнем Востоке
вчера, 22:19
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
вчера, 22:30Тесты и игры
Мбаппе, Тчуамени и Кунде посетили матч Код-д’Ивуар – Камерун на Кубке Африки
вчера, 22:09Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Оздоев о 3-м месте в гонке бомбардиров в Греции: «Начал играть больше в атаке. На позиции «шестерки» статистику не набьешь»
39 минут назад
«Челси» расследует инцидент с бутылкой, брошенной в сторону скамейки «Виллы»
56 минут назад
Агент о том, что аренда Гайча в «Крыльях» – ошибка: «В футболе всегда есть возможность для реванша. Тем более в случае такого игрока, как Адольфо»
сегодня, 07:17
«Рома» – «Дженоа». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 07:00
Писарев о сборной: «Уже почти четыре года отстранены, но в рейтинге только прибавили. 21 матч не проигрывали»
сегодня, 05:59
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Таавун» примет «Аль-Нажму», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума во вторник
сегодня, 05:46
Селюк об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» теряет деньги, но плюс в том, что берет россиянина»
сегодня, 03:39
Агент Барбоза о Сафонове: «Уникальный вратарь, у него все впереди. Доказал, что умеет ждать, даже когда несправедливо не играл»
сегодня, 03:25
Киву про 1:0 с «Аталантой»: «Доволен всем, что сегодня показал «Интер». В футболе ничего не гарантировано, именно на поле видна истинная ценность команды»
вчера, 22:37
«У Франка все еще менталитет «Брентфорда» – главное не проиграть, а не выиграть. Не вижу у «Тоттенхэма» четкого стиля». Экс-хавбек «Пэлас» Эмброуз о тренере
вчера, 22:33