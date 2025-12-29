Кубок Африки. Египет сыграет с Анголой, Марокко против Замбии, Зимбабве – ЮАР

На Кубке Африки пройдут матчи 3-го тура группового этапа.

В 3-м туре группового этапа Кубка Африки в понедельник сборная Египта сыграет с Анголой , Марокко – с Замбией.

Во вторник Нигерия встретится с Угандой, Сенегал – с Бенином.

В среду Алжир будет противостоять Экваториальной Гвинеи, Камерун – Мозамбику.

Кубок Африки

3-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

