Кубок Африки. Египет сыграет с Анголой, Марокко против Замбии, Зимбабве – ЮАР
На Кубке Африки пройдут матчи 3-го тура группового этапа.
В 3-м туре группового этапа Кубка Африки в понедельник сборная Египта сыграет с Анголой, Марокко – с Замбией.
Во вторник Нигерия встретится с Угандой, Сенегал – с Бенином.
В среду Алжир будет противостоять Экваториальной Гвинеи, Камерун – Мозамбику.
Кубок Африки
3-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
Группа E
Группа F
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?19397 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости