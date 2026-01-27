  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Писарев об атаке «Зенита» после ухода Кассьерры и Гонду: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
3

Писарев об атаке «Зенита» после ухода Кассьерры и Гонду: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»

Писарев об атаке «Зенита»: Энрике может играть центрального нападающего.

Николай Писарев высказался о том, как будет выглядеть атака «Зенита» после ухода Матео Кассьерры и Лусиано Гонду.

«Последние игры Энрике играл же нападающего, потому что у Глушенкова теперь правая бровка, где сначала Энрике и начинал. Слева ему неудобно, там Педро, скорее всего, и Мостовой есть. 30-миллионный Энрике, игрок сборной Бразилии… Конечно, он должен играть. Он может играть центрального нападающего, он это делал. Слева ему очень сложно.

Справа — Глушенков. Максим – левша, такой же, как и Энрике, он убирает в середину, чтобы пробить левой. Они оба на эту позицию, но, чтобы найти обоим место, бразилец будет играть, как я вижу, именно нападающего. Глушенков будет слева, а справа – Педро или Мостовой. Вот такая конфигурация у Семака в голове, думаю», — сказал ассистент тренера сборной России в эфире «Матч ТВ».

Кто выиграет Лигу чемпионов?25626 голосов
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoНиколай Писарев
logoМаксим Глушенков
logoАндрей Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoПедро дос Сантос
logoЗенит
logoЛуис Энрике Андре
logoЛусиано Гонду
logoМатео Кассьерра
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
сначала за Глушенковым правая бровка, в конце левая)) универсальный прогноз
Стопе! А Соболев? Или Соболев уже своё отыграл?😁
Ответ Джононбек Тоиров
Стопе! А Соболев? Или Соболев уже своё отыграл?😁
Соболь может играть в КС.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Николай Писарев: «У «Зенита» стал тяжелым переход из обороны в атаку после отъезда Малкома»
6 января, 07:54
Батраков и Сперцян – самые дорогие игроки РПЛ по версии Transfermarkt с ценой 25 млн евро. Энрике – 3-й, Кисляк – 4-й, Тюкавин – 9-й, Глушенков – 10-й
16 декабря 2025, 13:40
Глушенков – лучший игрок «Зенита» в ноябре-декабре. Максим получил награду в 3-й раз подряд
15 декабря 2025, 15:01
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
7 минут назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
23 минуты назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46