Колосков о главной проблеме «Спартака: «Нестабильность, столько руководителей и тренеров не менял никто. Поэтому команда то играет, то нет»

Колосков о «Спартаке: столько руководителей и тренеров не менял никто.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС ) Вячеслав Колосков назвал главную проблему московского «Спартака ».

«Главная причина всех проблем «Спартака» – это нестабильность. Столько руководителей и тренеров не менял никто. Ни тех, ни других. В клубе постоянно какие-то новые генеральные директора. То один появится, то другой, то третий.

Но ведь нужно понимать, что генеральный директор – это костяк, основа, это мозг. Именно он формирует стратегию развития клуба, вместе со спортивным директором они подбирают тренерский состав, определяют различные варианты игры команды и многое другое.

Поэтому, с моей точки зрения, такая нестабильность в руководстве и среди тренеров привела к тому, что «Спартак» то играет, то нет. Здесь у них все также нестабильно, как и все остальное», – сказал Колосков.