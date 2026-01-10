Булыкин об уходе Жерсона: «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал дороже. Не как «Спартак», который бесплатно отдает»

Булыкин об уходе Жерсона: «Зенит» хорошо сработал, не как «Спартак».

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу «Зенита » над сделкой по продаже Жерсона .

Бразилец был продан «Крузейро » за 27+3 млн евро. Напомним, Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро.

«Если футболист сам хотел перейти, то вряд ли его можно удержать. Единственное, что «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал футболиста дороже. Не как «Спартак », который покупает и потом бесплатно отдает.

Конечно, можно смотреть, сколько потратили на зарплату, на агентов, но это уже нюансы. Самое главное, что не потеряли. В этом плане, конечно, «Зениту» можно поаплодировать.

Я изначально, когда он переходил в «Зенит», слышал информацию, что он хотел в другой клуб. Если футболист хочет перейти, то надо его отпускать, потому что толку от него будет не так много, как хотелось бы», – сказал Булыкин.