  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Булыкин об уходе Жерсона: «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал дороже. Не как «Спартак», который бесплатно отдает»
175

Булыкин об уходе Жерсона: «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал дороже. Не как «Спартак», который бесплатно отдает»

Булыкин об уходе Жерсона: «Зенит» хорошо сработал, не как «Спартак».

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил работу «Зенита» над сделкой по продаже Жерсона.

Бразилец был продан «Крузейро» за 27+3 млн евро. Напомним, Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро.  

«Если футболист сам хотел перейти, то вряд ли его можно удержать. Единственное, что «Зенит», как обычно, хорошо сработал, продал футболиста дороже. Не как «Спартак», который покупает и потом бесплатно отдает.

Конечно, можно смотреть, сколько потратили на зарплату, на агентов, но это уже нюансы. Самое главное, что не потеряли. В этом плане, конечно, «Зениту» можно поаплодировать.

Я изначально, когда он переходил в «Зенит», слышал информацию, что он хотел в другой клуб. Если футболист хочет перейти, то надо его отпускать, потому что толку от него будет не так много, как хотелось бы», – сказал Булыкин. 

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36300 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
logoЖерсон
logoКрузейро
logoвысшая лига Бразилия
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Булыкин
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«!носреЖ, обисапС». «Зенит» попрощался с Жерcоном, показав в обратном порядке его появление на «Газпром Арене» под музыку из фильма «Довод»
10 января, 16:48Видео
Жерсон подписал контракт с «Крузейро» до 2030-го. Экс-хавбека «Зенита» представили роликом в стиле GTA
10 января, 16:24Фото
Главные новости
Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в Кубке Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3
вчера, 23:09
Кубок Испании. 1/8 финала. «Атлетико» прошел «Депортиво», «Сосьедад» Захаряна по пенальти выбил «Осасуну», «Реал» сыграет с «Альбасете» в среду, «Барселона» с «Расингом» – в четверг
вчера, 22:56
Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
вчера, 22:31
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Ман Сити» победил «Ньюкасл» в гостях, «Челси» сыграет с «Арсеналом» в среду
вчера, 22:01
Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
вчера, 22:01
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР
вчера, 21:59
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
вчера, 21:36
У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 21:30
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Вердер», «Бавария» сыграет с «Кельном» в среду, матч «Байера» перенесли из-за погодных условий
вчера, 21:25
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
вчера, 21:12
Ко всем новостям
Последние новости
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
вчера, 23:07
Шустер об уходе Алонсо из «Реала»: «Теперь ответственность на игроках – им нужно повысить уровень и попытаться во что бы то ни стало выиграть какой-нибудь трофей»
вчера, 22:51
Хавбек «Пари НН» Майга о гражданстве РФ: «Не нужна виза, регистрация каждые три месяца. Очень скучаю по России, когда уезжаю. Сын тоже россиянин – Али Мамадуевич Майга»
вчера, 22:49
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
вчера, 22:36
«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
вчера, 22:18
Корнеев об отставке Рахимова из «Рубина»: «Безумие, полный блэкаут, точно нефутбольная история. Мы видим, как пострадал бюджет Татарстана, как можно за Артигу еще и деньги платить?»
вчера, 22:16
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1
вчера, 22:02
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
вчера, 21:55
«Торино» выбил «Рому» в 1/8 финала Кубка Италии – 3:2! Адамс сделал дубль с передач Влашича, Илкхан забил победный на 90-й
вчера, 21:53
Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» в 1/8 финала Кубка Испании – 1:0
вчера, 21:52