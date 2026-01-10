«Барселона» зарегистрирует Канселу вместо Кристенсена. Медкомиссия Ла Лиги подтвердила, что датчанин пропустит 5 месяцев
«Барселона» сможет зарегистрировать Канселу вместо Кристенсена.
«Барселона» сможет зарегистрировать Жоау Канселу вместо травмированного Андреаса Кристенсена.
Ранее стало известно, что каталонский клуб возьмет крайнего защитника «Аль-Хилаля» в аренду до конца сезона.
По информации Mundo Deportivo, медицинская комиссия Ла Лиги подтвердила медицинское заключение, согласно которому Кристенсен пропустит пять месяцев – у него выявлен частичный разрыв крестообразной связки левого колена.
Таким образом, «блауграна» сможет использовать 80% зарплаты датского футболиста для регистрации португальца.
