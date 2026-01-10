«Барселона» зарегистрирует Канселу вместо Кристенсена. Медкомиссия Ла Лиги подтвердила, что датчанин пропустит 5 месяцев

«Барселона» сможет зарегистрировать Канселу вместо Кристенсена.

«Барселона » сможет зарегистрировать Жоау Канселу вместо травмированного Андреаса Кристенсена .

Ранее стало известно, что каталонский клуб возьмет крайнего защитника «Аль-Хилаля » в аренду до конца сезона.

По информации Mundo Deportivo, медицинская комиссия Ла Лиги подтвердила медицинское заключение, согласно которому Кристенсен пропустит пять месяцев – у него выявлен частичный разрыв крестообразной связки левого колена.

Таким образом, «блауграна» сможет использовать 80% зарплаты датского футболиста для регистрации португальца.