Гюлер в итогах года вспомнил смешной эпизод из матча с «Сити». Холанд и Куртуа оценили

В матче шестого тура лигового этапа ЛЧ между «Мадридом» и «Ман Сити» на угловом «горожан» Тибо Куртуа вжал бедного Арду Гюлера в Эрлинга Холанда. Кадр получился очень забавным.

Арда отчаянно старался сдержать почти двухметрового норвежца, попытки оказались тщетными, да и «Мадрид» в той встрече уступил – 1:2. Но Холанд старания турка оценил и после игры подписался на парня в инстаграм.

Гюлера снимок тоже развеселил. Парень в соцсетях поделился подборкой фотографий, сделанных в ушедшем 2025 году, заглавной фоткой выбрал тот самый кадр с матча против «Сити».

В комментариях тут же отметились герои снимка. Холанд рассмеялся.

А Куртуа извинился: «Ахахах Абиии, прости, я тебя не заметил 🤏🏻🤣».

Здорово, когда люди умеют над собой посмеяться.