Сафонову понадобится 5-6 недель вместо 3-4 на восстановление после перелома. Вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку (L’Équipe)
Матвей Сафонов вернется на поле позже запланированного срока.
Появилась новая информация о сроках восстановления Матвея Сафонова.
Вратарь «ПСЖ» сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой он отбил четыре удара подряд.
Изначально предполагалось, что россиянин пропустит три-четыре недели. Однако, по данным L’Équipe, Сафонову потребуется пять-шесть недель, чтобы полностью восстановиться.
Хотя Матвей возобновил тренировки – бег, удары, – он все еще носит защитный бандаж, который не позволяет ему задействовать левую руку.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
