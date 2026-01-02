Сафонову понадобится 5-6 недель вместо 3-4 на восстановление после перелома. Вратарь «ПСЖ» возобновил тренировки, но не может задействовать левую руку (L’Équipe)

Матвей Сафонов вернется на поле позже запланированного срока.

Появилась новая информация о сроках восстановления Матвея Сафонова .

Вратарь «ПСЖ » сломал руку 17 декабря во время серии пенальти в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.), в которой он отбил четыре удара подряд.

Изначально предполагалось, что россиянин пропустит три-четыре недели. Однако, по данным L’Équipe, Сафонову потребуется пять-шесть недель, чтобы полностью восстановиться.

Хотя Матвей возобновил тренировки – бег, удары, – он все еще носит защитный бандаж, который не позволяет ему задействовать левую руку.