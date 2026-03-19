Идущее 15-м в Первой лиге «Торпедо» подало заявку на получение лицензии для выступления в РПЛ (Metaratings)

«Торпедо» хочет получить лицензию для выступления в Мир РПЛ .

Как сообщает Metaratings.ru, московский клуб подал документы для получения лицензии РФС-1 для выступления в Премьер-лиге и стыковых матчах.

В качестве домашнего стадиона автозаводцы заявили «Арену Химки».

«Торпедо » занимает 15-е место в турнирной таблице Pari Первой лиги, набрав 27 очков после 24 туров.

