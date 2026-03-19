  • «Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Барса» – 5-я
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Барса» – 5-я

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после ответных матчей 1/8 финала, прошедших на этой неделе. Теперь топ-8 выглядит так:

1. «Арсенал»;

2. «Бавария»;

3. «ПСЖ»;

4. «Реал»;

5. «Барселона»;

6. «Атлетико»;

7. «Ливерпуль»;

8. «Спортинг». 

Кто выиграет ЛЧ?
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
33 комментария
Как может Реал, имея в соперниках Баварию иметь большие шансы, чем Барса?
Ответ Crawling
Наверное они о четвертом трофее за сезон, мимо которого Реал скоро пролетит ))))
Ответ Crawling
Ну так Реал не Барса))
задолбали эти все прогнозы. вот как раньше не было никаких ставок, болельщики просто наслаждались футболом. а теперь одни ставки, прогнозы, рекламы букмекерских контор
Ответ Александр Удалов
Ставки всегда были, просто они теперь перебрались в интернет
Ответ ML26
это да
Но пара судейских приколов и победитель реал. Знаем, плавали.
Ответ fatei4
Как сказать, что чел глорит за Барсу, не говоря, что чел глорит за Барсу xD
Ответ VictorVallecano
Ныть о судействах в то время как самих поймали за выплаты негрейре😂
Артета крут, но АПЛ Арсеналу за глаза хватит
Бесполезные рейтинги
Реал четвертый ? Хахахахахаха
Ответ Alexlagodny
а что??? реал не о чем, седьмой должен быть
Дв какой арсенал, фавориты это Бавария, Барселона, Псж, по порядку
Фаворит Бавария,финал Бааария-Арсенал наиболее реален (ну конечно кроме фанов Барселоны)
Реалу удачи и побед,но с таким лазаретом пройти офигенную Баварию шансов ну %20/30
