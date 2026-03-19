«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Реал» – 4-й, «Барса» – 5-я

«Арсенал» снова стал фаворитом Лиги чемпионов по версии Goal.

Спортивный портал обновил рейтинг претендентов на победу в турнире после ответных матчей 1/8 финала, прошедших на этой неделе. Теперь топ-8 выглядит так:

1. «Арсенал »;

2. «Бавария »;

3. «ПСЖ»;

4. «Реал»;

5. «Барселона »;

6. «Атлетико»;

7. «Ливерпуль »;

8. «Спортинг».