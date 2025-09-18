🎥 Сон оформил первый хет-трик в МЛС. Вингер в прекрасной форме
«Лос-Анджелес» точно не пожалел, что заплатил «Тоттенхэму» 26 млн долларов за Сон Хын Мина. Вингер не только обеспечил новый клуб мощнейшей южнокорейской фан-базой, но и на поле дает результат.
Сонни оформил свой первых хет-трик в МЛС, помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Реал Солт Лейк» со счетом 4:1.
Южнокореец в огненной форме: в восьми последних матчах за клуб и сборную он записал на свой счет девять голевых действий.
Слишком хорош для МЛС?
🎥 Первый гол Сона в МЛС – шедевр. Положил со штрафного точно в девятку 🚀