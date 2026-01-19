Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»

Винисиус в шутку предложил штрафовать игроков «Реала» за опоздания.

Вингер «Реала » Винисиус Жуниор в шутку предложил ввести штрафы в команде.

Во время тренировки бразилец обсудил опоздания игроков с главным тренером Альваро Арбелоа .

Винисиус: «Нужно установить время и штрафовать [за опоздание]».

Арбелоа: «У вас хорошие контракты, мне нравится вариант со штрафами».

Винисиус: «Мне тоже».

Арбелоа: «Ты капитан, тебе нужно штрафовать ребят».

Завтра «Реал» примет «Монако » в матче общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.