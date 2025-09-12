«Роналду лучше знает». Тоуни уверяет – «Аль-Ахли» бился бы за топ-4 АПЛ 🤣

Английский нападающий Айвен Тоуни поделился опытом игры в Саудовской Аравии.

«Погода играет огромную роль. Попробуйте поиграть в сауне. Справитесь с этим? Нужно адаптироваться к другой лиге, другой тактике. Есть отрезки по 20 минут, когда футбол весьма интенсивный, а затем успокаивается.

Я сразу начал забивать. Чувствовал, что мог бы забить гораздо больше, но даже так я стал вторым бомбардиром в лиге в своем первом сезоне.

Уровень лиги? Роналду играл по всему миру и, вероятно, знает гораздо больше, чем я. Для меня Про лига находится на одном уровне с Премьер-лигой. Если бы «Аль-Ахли» выступал в АПЛ, мы бы хорошо себя показали. Были бы близки к топ-4. Это качественная лига, и люди не должны задирать нос. Мы видели, как выступил «Аль-Хилаль» против «Ман Сити» – они их обыграли», – сказал Тоуни.

