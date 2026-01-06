Лионель Месси: «Я бываю охренеть каким странным. Я наслаждаюсь одиночеством. Нравится быть в тишине – беготня троих детей порой утомляет»
Лионель Месси: я охренеть какой странный.
Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси признался, что любит проводить время в одиночестве.
«По правде говоря, у меня тоже есть свои странности. Я бываю охренеть каким странным...
Мне очень нравится быть одному, я наслаждаюсь одиночеством. Суета в доме с тремя мальчишками, которые бегают повсюду, порой утомляет, и мне нравится проводить время в одиночестве, в тишине», – сказал Месси.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Ole
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости