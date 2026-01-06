Семшов об обмене Дивеева на Гонду: «ЦСКА больше приобретает от этой сделки. Им нужен форвард, знающий, как бороться за медали. Не факт, что у Игоря будет место в основе «Зенита»
Семшов об обмене Дивеева на Гонду: ЦСКА больше приобретает от этой сделки.
Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил возможную сделку ЦСКА с «Зенитом» по обмену Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.
«Я думаю, что скорее эта сделка пойдет на пользу ЦСКА. Армейцам нужен нападающий хорошего уровня, который знает, как бороться за медали.
Что касается Дивеева, то удивлен, что такой обмен будет. Он важный игрок для обороны ЦСКА, но еще не факт, что у него будет стопроцентное место в основе «Зенита». Но для Игоря это тоже новый вызов. Думаю, что конкуренции в Санкт-Петербурге будет больше, чем в армейской команде.
Мне кажется, что ЦСКА больше приобретает от этой сделки», – сказал Семшов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
