Исак может дебютировать за «Ливерпуль» уже в эти выходные: появились кадры с первой тренировки шведа с командой🔥

Трансфер Александера Исака стал самым дорогим в истории «Ливерпуля». В последний день трансферного окна нападающий перешел в состав «красных» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов.

Неудивительно, что болельщики многого ждут от новичка. Исак может впервые выйти на поле за «Ливерпуль» уже 14 сентября, в матче четвёртого тура АПЛ против «Бернли».

Футболист уже провел первую тренировку в составе «красных»:

Швед выступал за «Ньюкасл» с 2022 года. В 109 матчах он забил 62 гола и сделал 11 ассистов, а также стал победителем Кубка английской лиги сезона-2024/25.