  • Призы Роналду и Дембеле на Globe Soccer Awards, СКА пропустил 8 шайб от «Сочи», Горячкина выиграла ЧМ по рапиду и другие новости
1. В Дубае прошла церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Лучшим футболистом 2025 года стал Усман Дембеле («ПСЖ»), лучший тренер – Луис Энрике («ПСЖ»), лучший игрок на Ближнем Востоке – Криштиану Роналду («Аль-Наср») третий год подряд, лучший нападающий – Ламин Ямаль («Барселона»), лучший клуб – «ПСЖ». Все награды (вручили даже Новаку Джоковичу, а Хабиб Нурмагомедов наградил Поля Погба) – здесь.

2. В FONBET КХЛ «Адмирал» уступил «Сибири» (2:3 ОТ), «Северсталь» проиграла «Салавату Юлаеву» (1:2 Б), ЦСКА обыграл «Спартак» (2:1) в дерби, «Сочи» крупно выиграл у СКА (8:4), «Динамо» Минск одержало победу над «Динамо» Москва (5:3). Дмитрий Квартальнов стал 1-м тренером в истории КХЛ, достигшим отметки 1000 матчей.

3. Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо победил в коньковом спринте на первом этапе «Тур де Ски», россиянин Савелий Коростелев занял 49-е место в квалификации. Норвежка Кристине Ставос Шистад победила у женщин, россиянка Дарья Непряева стала 34-й в квалификации.

Алина Пеклецова выиграла скиатлон на 5-м этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. У мужчин победил Сергей Ардашев.

4. НХЛ. Дубль Никиты Кучерова помог «Тампе» одолеть «Монреаль» (5:4 Б), Иван Девидов набрал 1+1 в 3-м матче подряд, дубль Кирилла Марченко принес «Коламбусу» победу над «Айлендерс» (4:2). Остальные результаты – здесь.

5. В 17-м туре Серии А «Милан» на своем поле разгромил «Верону» (3:0), «Кремонезе» дома уступил «Наполи» (0:2), «Аталанта» в Бергамо проиграла «Интеру» (0:1).

6. НБА. «Оклахома» победила «Филадельфию», «Торонто» одолел «Голден Стэйт» в овертайме. Другие результаты – здесь.

7. Первая ракетка мира Арина Соболенко уступила финалисту «Уимблдона»-2022 Нику Кириосу в выставочном матче «Битва полов» – 3:6, 3:6.

8. Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла чемпионат мира по рапиду. У мужчин победил норвежец Магнус Карлсен, россиянин Владислав Артемьев занял второе место. 

9. Цифра дня. 300 млн рублей запросили агенты Владимира Игнатенко у «Крыльев Советов» за продление контракта с 19-летним форвардом, забившим 4 гола в сезоне.

10. В Гельзенкирхене прошла биатлонная «Рождественская гонка». Победу в масс-старте и гонке преследования одержали немцы Янина Хеттих-Вальц и Юстус Штрелов.

11. Во втором туре группового этапа Кубка Африки Алжир справился с Буркина-Фасо (1:0), Кот-д′Ивуар сыграл вничью с Камеруном (1:1). Вратарь Судана Абузаид потерял сознание в игре с Экваториальной Гвинеей из-за падения уровня сахара в крови, он доиграл матч.

12. На групповом этапе МЧМ-2026 Швеция победила Швейцарию (4:2), Финляндия разгромила Латвию (8:0).

13. ЦСКА справился с «Енисеем» в Единой лиге ВТБ, УНИКС выиграл у «Уралмаша».

Цитаты дня:

Пулишич о слухах про роман с актрисой Сидни Суини: «Прекратите эти глупые сплетни. Источники нужно привлекать к ответственности – это влияет на жизни людей»

Ирина Роднина: «Когда я приходила в политику, были определенные ожидания. Что-то оправдалось, что-то – не очень. Считаю, пока работа еще не закончена»

Криштиану Роналду: «Тяжело продолжать играть, но я очень мотивирован. Обязательно достигну всем известной цифры, если не будет травм, иншааллах»

Елена Вяльбе: «На сегодняшний день только Коростелев и Непряева получили нейтральный статус. Рассматривали многих спортсменов, но все они забанены»

Тренер по гимнастике Родионенко: «Как можно считать Овечкина спортсменом года в России? Он выступает в НХЛ, не играет за страну»

Андрей Аршавин: «Я 200 млн евро сейчас бы стоил, если Гордон и Шешко по 40 млн стоят, а Антони – 100 млн»

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?19057 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
утренний дайджест
