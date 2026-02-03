Мусаев о матче с ЦСКА: «Краснодар» был тяжелым, есть вопросы по соблюдению дисциплины. Все хотят выиграть, много эмоций – хорошо же смотреть такие матчи»

Мусаев о матче с ЦСКА: «Краснодар» был тяжелым, есть вопросы к дисциплине.

Мурад Мусаев прокомментировал игру «Краснодара» с ЦСКА .

Матч Winline Зимнего кубка РПЛ завершился в игровое время вничью – 2:2. Серию пенальти выиграли москвичи.

«Мы были очень тяжелыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счет.

Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», – сказал главный тренер «Краснодара ».