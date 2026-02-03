Мусаев о матче с ЦСКА: «Краснодар» был тяжелым, есть вопросы по соблюдению дисциплины. Все хотят выиграть, много эмоций – хорошо же смотреть такие матчи»
Мусаев о матче с ЦСКА: «Краснодар» был тяжелым, есть вопросы к дисциплине.
Мурад Мусаев прокомментировал игру «Краснодара» с ЦСКА.
Матч Winline Зимнего кубка РПЛ завершился в игровое время вничью – 2:2. Серию пенальти выиграли москвичи.
«Мы были очень тяжелыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счет.
Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», – сказал главный тренер «Краснодара».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Какой же он #####, ну слов не хватает.
Удалений было несколько, только вот судья удалял грамотно,чтоб удаленных Краснодара могли заменить.
Блет, это же товарняк обычный , зачем вы коллегам пытаетесь травму нанести в межсезонье?
Что с вами не так, краснодар?
Так это ж не благодаря, а вопреки игре Краснодара. Костоломы конкретные.
Зачем так грубо играть??? Наверное, чтобы больше травмировать игроков команды конкурента 🤔
Такая игра вызывает только отвращение 🤮
и регламент конечно цирк
Желаю Краснодару вылететь в пердив и уже не возвращаться. Во всяком случае, с этим руководством.
Позорите Вы РПЛ.
Два сезона подряд, чтобы подарить чемпионство типа "смертельно больному" галицкому, судьям была дана команда не замечать откровенной грубости этих козлобыков. Они привыкли, и теперь по-другому не могут.