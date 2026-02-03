  • Спортс
  • Мусаев о матче с ЦСКА: «Краснодар» был тяжелым, есть вопросы по соблюдению дисциплины. Все хотят выиграть, много эмоций – хорошо же смотреть такие матчи»
Мусаев о матче с ЦСКА: «Краснодар» был тяжелым, есть вопросы по соблюдению дисциплины. Все хотят выиграть, много эмоций – хорошо же смотреть такие матчи»

Мурад Мусаев прокомментировал игру «Краснодара» с ЦСКА.

Матч Winline Зимнего кубка РПЛ завершился в игровое время вничью – 2:2. Серию пенальти выиграли москвичи.

«Мы были очень тяжелыми, но есть вопросы по соблюдению игровой дисциплины. Во втором тайме вышли мотивированные пацаны. Удаление сыграло большую роль. Молодцы, что смогли сравнять счет.

Главное, что удалось избежать травм. Все хотят выиграть, много эмоций. Хорошо же смотреть такие матчи, где много эмоций», – сказал главный тренер «Краснодара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
"Удаление сыграло большую роль"
Какой же он #####, ну слов не хватает.
Удалений было несколько, только вот судья удалял грамотно,чтоб удаленных Краснодара могли заменить.
Блет, это же товарняк обычный , зачем вы коллегам пытаетесь травму нанести в межсезонье?
Что с вами не так, краснодар?
"Главное, что удалось избежать травм."
Так это ж не благодаря, а вопреки игре Краснодара. Костоломы конкретные.
Нужно дать успокоительных всему основному составу. Сегодня была отвратительная игра, хотя игрой это вообще сложно назвать
Вас какие компоненты не устроили в целом сегодня - плохой первый тайм, чисто по игре или грубость и настрой игроков, когда не получается результат, во втором тайме, когда игра закончилась как таковая.
есть всё-таки адекватные болельщики у краса
Я так понимаю, в товарищеских играх команды договариваются, чтобы удалённых игроков можно было заменить для планомерности тренировочного процесса. Тогда я не понимаю разницы в этих КК. Какая разница, для тренировочного процесса, за что получено удаление? Притом, что Мойзе, не слабо перед этим выписали по ногам, а он не ударил по лицу, а толкнул соперника плечом в грудь. Да, агресивно. Я думаю, в чемпе была бы жёлтая, причём заслуженно. Но удалённые игроки Краснодара фолили грубо в 3 из 4 показанных ЖК, с риском нанести травму игрокам ЦСКА. Есть конечно регламент, вот только логики этого регламента я не понимаю. А то как кинулся Мусаев, это просто позор. Это финал ЛЧ или товарняк? Вообще раньше, Краснодару симпатизировал. Но после того как выиграли чемп, у Мусаева реально корона выросла. Неприятен мне стал и он и команда его.
Хоть матч товарищеский, но бычье играло в своей манере.
Зачем так грубо играть??? Наверное, чтобы больше травмировать игроков команды конкурента 🤔
Такая игра вызывает только отвращение 🤮
да на хер такой кубок нужен. чтобы одни ломали других🤔
и регламент конечно цирк
Мурад Олегович, вчера Вы потеряли остатки уважения к Вам и к команде. Вы просто отвратительны во всем, а без Джона и в футбол не умеете играть. Поведение что игроков, что тренерского штаба возмутительно даже не по эмоциям, а по пацанско-бандитским повадкам. На месте ТШ ЦСКА, я увел бы команду, чтоб не рисковать здоровьем игроков.
Желаю Краснодару вылететь в пердив и уже не возвращаться. Во всяком случае, с этим руководством.
Позорите Вы РПЛ.
Вопросы у него по игровой дисциплине, так ты и давал такую команду, играть грязно, зачем тогда сваливать на игроков и трусливо прятаться за их спинами? И ладно бы первый была такая грязная игра от бычков, но это для них уже привычным делом стало
Проблемы с дисциплиной? То есть номер 14 по своей инициативе сразу после выхода на замену стал прыгать нашим в ноги?
Плохая игра Краснодара
Что с ними не так? Здесь всё понятно.
Два сезона подряд, чтобы подарить чемпионство типа "смертельно больному" галицкому, судьям была дана команда не замечать откровенной грубости этих козлобыков. Они привыкли, и теперь по-другому не могут.
Ответ Виктор
Что с ними не так? Здесь всё понятно. Два сезона подряд, чтобы подарить чемпионство типа "смертельно больному" галицкому, судьям была дана команда не замечать откровенной грубости этих козлобыков. Они привыкли, и теперь по-другому не могут.
Всё в точку. Писал это не раз ещё год назад, но минусовали и кричали, что " Ты проста завидуеш, краснодыр шампиньйон!! "
