8

Маттеус о забившем «Баварии» Вушковиче из «Гамбурга»: «Он так спокоен, будто сыграл на трех ЧМ и выиграл 3 ЛЧ. В свои 18 он видит то, чего я не видел в 30. Смотрите, как он ловит Кейна в офсайдную ловушку»

Лотар Маттеус: Вушкович в 18 лет видит то, чего я не видел в 30.

Лотар Маттеус остался в восторге от игры принадлежащего «Тоттенхэму» Луки Вушковича против «Баварии».

18-летний защитник забил мюнхенцам 31 января и принес «Гамбургу» ничью с чемпионами – 2:2.

«Вы только посмотрите на него! Он так спокоен, будто уже сыграл на трех чемпионатах мира и трижды выиграл Лигу чемпионов.

Я считаю его лучшим игроком матча за то, как он действовал в защите, насколько умно играл. И потом он забил гол. Его характер чувствуется на расстоянии. Я уверен, что впереди что-то совершенно великое.

Дело не только в голе, а в том, как он играет, как он организует оборону, как умно действует, делая два шага вперед и ловя Кейна в офсайдную ловушку. Он видит все наперед. Я в 30 лет не видел того, что он видит в 18. Я преувеличиваю, конечно, но для того, чтобы показать, насколько он умен. Дело не только в верховой борьбе, отборах, голах, ассистах. Тут нечто намного большее. Он тот, кто умеет организовывать оборону и руководить ею. Такое редко встретишь», – сказал бывший защитник «Баварии» и сборной Германии.

Да, супер топ растёт
Ответ Александр Гончаров
Надо брать
Один матч с др провел Надо брать ?
Ответ xmxshzm4bv
Один матч с др провел Надо брать ?
После двух матчей ценник будет от 90 млн как у Вольтемаде
Трансферные задачи Баварии понятны.
он в Тоттенхем вернется летом
В FIFA на PS один из самых лютых талантов. Удивительно, как разработчики порой попадают с потенциалом
Вушкович приятно удивил в этом сезоне
