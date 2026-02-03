Маттеус о забившем «Баварии» Вушковиче из «Гамбурга»: «Он так спокоен, будто сыграл на трех ЧМ и выиграл 3 ЛЧ. В свои 18 он видит то, чего я не видел в 30. Смотрите, как он ловит Кейна в офсайдную ловушку»

Лотар Маттеус: Вушкович в 18 лет видит то, чего я не видел в 30.

Лотар Маттеус остался в восторге от игры принадлежащего «Тоттенхэму » Луки Вушковича против «Баварии».

18-летний защитник забил мюнхенцам 31 января и принес «Гамбургу » ничью с чемпионами – 2:2.

«Вы только посмотрите на него! Он так спокоен, будто уже сыграл на трех чемпионатах мира и трижды выиграл Лигу чемпионов.

Я считаю его лучшим игроком матча за то, как он действовал в защите, насколько умно играл. И потом он забил гол. Его характер чувствуется на расстоянии. Я уверен, что впереди что-то совершенно великое.

Дело не только в голе, а в том, как он играет, как он организует оборону, как умно действует, делая два шага вперед и ловя Кейна в офсайдную ловушку. Он видит все наперед. Я в 30 лет не видел того, что он видит в 18. Я преувеличиваю, конечно, но для того, чтобы показать, насколько он умен. Дело не только в верховой борьбе, отборах, голах, ассистах. Тут нечто намного большее. Он тот, кто умеет организовывать оборону и руководить ею. Такое редко встретишь», – сказал бывший защитник «Баварии» и сборной Германии.