  • Журова о том, что министр спорта Украины назвал слова Инфантино безответственными: «Ужас просто, форменное бескультурье. Это лишний раз доказывает, что они представляют собой»
8

Журова о том, что министр спорта Украины назвал слова Инфантино безответственными: «Ужас просто, форменное бескультурье. Это лишний раз доказывает, что они представляют собой»

Светлана Журова: неприятна реакция украинцев на слова Инфантино.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

На это отреагировал министр спорта Украины Матвей Бедный: «Слова Инфантино звучат безответственно – если не инфантильно. Именно Россия политизирует спорт».

«Инфантино сделал неожиданное заявление. А что мешало ему раньше так высказываться? Мешало давление со стороны других стран, на него давили точно. Инфантино же не один принимает решение, а целый руководящий орган, который проголосовал бы против возвращения России. Инфантино боялся бойкотов других стран, недопуска наших футболистов в определенные государства.

Самое неприятное – реакция украинской стороны на заявление Инфантино. Это ужас просто, форменное бескультурье. Президент ФИФА просто высказался, а какой-то министр украинский начал оскорблять уважаемого в мировом спорте человека. Это лишний раз доказывает, что они представляют собой, к сожалению.

Инфантино пока прощупывает почву и смотрит на реакцию. Все-таки игровые виды спорта начали потихоньку допускать россиян, пора и футболу сделать это. Глава ФИФА правильно отметил, что отстранение российских спортсменов было бессмысленным, оно никак не повлияло на общую ситуацию в мире. У России есть свой план действий на Украине, и через спорт никак не изменить ситуацию, никакие бойкоты и отстранения не помогут им», – сказала Журова. 

Глава ФИФА Инфантино внесен в базу «Миротворца» после слов о возможном допуске России

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
Ну да, называть всех жителей мира западнее Бреста подсвинками это другое.
Ты ж с Милоновым в одной зале, видать, заседаешь, тюхтя.
Депутат Госдумы учит других людей культуре? Это какой-то сюр...
