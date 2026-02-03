Журова о том, что министр спорта Украины назвал слова Инфантино безответственными: «Ужас просто, форменное бескультурье. Это лишний раз доказывает, что они представляют собой»

Светлана Журова: неприятна реакция украинцев на слова Инфантино.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова Джанни Инфантино о возможном допуске России.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) заявил , что отстранение России стоит отменить: «Запрет ничего не дал – он лишь создал больше разочарования и ненависти».

На это отреагировал министр спорта Украины Матвей Бедный: «Слова Инфантино звучат безответственно – если не инфантильно. Именно Россия политизирует спорт».

«Инфантино сделал неожиданное заявление. А что мешало ему раньше так высказываться? Мешало давление со стороны других стран, на него давили точно. Инфантино же не один принимает решение, а целый руководящий орган, который проголосовал бы против возвращения России. Инфантино боялся бойкотов других стран, недопуска наших футболистов в определенные государства.

Самое неприятное – реакция украинской стороны на заявление Инфантино. Это ужас просто, форменное бескультурье. Президент ФИФА просто высказался, а какой-то министр украинский начал оскорблять уважаемого в мировом спорте человека. Это лишний раз доказывает, что они представляют собой, к сожалению.

Инфантино пока прощупывает почву и смотрит на реакцию. Все-таки игровые виды спорта начали потихоньку допускать россиян, пора и футболу сделать это. Глава ФИФА правильно отметил, что отстранение российских спортсменов было бессмысленным, оно никак не повлияло на общую ситуацию в мире. У России есть свой план действий на Украине, и через спорт никак не изменить ситуацию, никакие бойкоты и отстранения не помогут им», – сказала Журова.

Глава ФИФА Инфантино внесен в базу «Миротворца» после слов о возможном допуске России