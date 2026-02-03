«Какова философия «Реала» – контратаки, прессинг, доминирование? Не верю, что элитную команду нельзя тренировать, одной лишь атмосферы не хватит». Экс-хавбек «Мадрида» Бенито о клубе

Бенито о «Реале»: какова их философия? Одной лишь хорошей атмосферы не хватит.

Бывший полузащитник «Реала » Альваро Бенито высказался об игре команды

«Проходит время, а до сих пор непонятно, какова футбольная философия «Реала». Это команда, которая хочет играть на контратаках? Обороняться высоко? Прессинговать? Владеть мячом? Доминировать? А чтобы доминировать, очевидно, необходимо выполнять множество оборонительных требований, которые сейчас не соблюдаются.

Я считаю, что у Арбелоа впереди очень много работы, и ему не хватит лишь создания хорошей атмосферы, чего, похоже, он действительно добился и что было целью номер один – создать для игроков благоприятную среду. Потому что затем идет другой аспект – технико-тактический.

Не может быть так, чтобы команду элитного уровня нельзя было тренировать – в кавычках. Мне кажется, мы уже подошли к той точке, когда либо команда наконец определяется и начинает по-настоящему доминировать в игре, контролировать матчи, и тогда плохой результат будет всего лишь несчастным случаем, который в футболе возможен, либо впереди нас ждут очень тяжелые времена», – сказал воспитанник «Мадрида».