  «Какова философия «Реала» – контратаки, прессинг, доминирование? Не верю, что элитную команду нельзя тренировать, одной лишь атмосферы не хватит». Экс-хавбек «Мадрида» Бенито о клубе
«Какова философия «Реала» – контратаки, прессинг, доминирование? Не верю, что элитную команду нельзя тренировать, одной лишь атмосферы не хватит». Экс-хавбек «Мадрида» Бенито о клубе

Бенито о «Реале»: какова их философия? Одной лишь хорошей атмосферы не хватит.

Бывший полузащитник «Реала» Альваро Бенито высказался об игре команды 

«Проходит время, а до сих пор непонятно, какова футбольная философия «Реала». Это команда, которая хочет играть на контратаках? Обороняться высоко? Прессинговать? Владеть мячом? Доминировать? А чтобы доминировать, очевидно, необходимо выполнять множество оборонительных требований, которые сейчас не соблюдаются.

Я считаю, что у Арбелоа впереди очень много работы, и ему не хватит лишь создания хорошей атмосферы, чего, похоже, он действительно добился и что было целью номер один – создать для игроков благоприятную среду. Потому что затем идет другой аспект – технико-тактический.

Не может быть так, чтобы команду элитного уровня нельзя было тренировать – в кавычках. Мне кажется, мы уже подошли к той точке, когда либо команда наконец определяется и начинает по-настоящему доминировать в игре, контролировать матчи, и тогда плохой результат будет всего лишь несчастным случаем, который в футболе возможен, либо впереди нас ждут очень тяжелые времена», – сказал воспитанник «Мадрида». 

Ответ sqynpcmf7w
Пенальти.
Мадрид ТВ ещё. В рукаве Переса много козырей.
Вот о чем и я! Когда пришел Хаби я был уверен, что год-два он будет ставить стиль, наберет нужных игроков и будет гегемония на лет 10. Но оказывается тактика, дисциплина, правильные ценности в клубе никому не нужны. Как вообще могли Вальверде, Вини, Беллингем жаловаться, что не понимают тактические уроки Хаби? Профессионалы, которые зарабатывают по десятки миллионов евро в год не понимают уроки тактики и ненавидят дисциплину? Какой нафиг менеджер, который просто умеет мотивировать? Это тупой подход, который был при Анчи и стрелял моментами из-за многих других факторов. Но такой подход ужасен, местами команда смотрелась отвратительно. впрочем, как и сейчас
Ответ Kayrat Kakimzhanov
Вот о чем и я! Когда пришел Хаби я был уверен, что год-два он будет ставить стиль, наберет нужных игроков и будет гегемония на лет 10. Но оказывается тактика, дисциплина, правильные ценности в клубе никому не нужны. Как вообще могли Вальверде, Вини, Беллингем жаловаться, что не понимают тактические уроки Хаби? Профессионалы, которые зарабатывают по десятки миллионов евро в год не понимают уроки тактики и ненавидят дисциплину? Какой нафиг менеджер, который просто умеет мотивировать? Это тупой подход, который был при Анчи и стрелял моментами из-за многих других факторов. Но такой подход ужасен, местами команда смотрелась отвратительно. впрочем, как и сейчас
-Вини, ты будешь садиться на банку, даже в класико, а еще ты будешь теперь возвращаться в защиту
-Джуд, в моей конструкции я предпочитаю Гюлера, мне нужна не мощь, а креатив и контроль
-Вальверде, я буду делать из тебя перманентного очень глубокого правого защитника
-Кстати! Еще мы будем тотально прессинговать, от этого освобожден только Мбаппе

Как-то так? В ответ обиды и тд, которые и привели к саботажу
