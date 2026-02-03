Итурральде о ВАР в Испании: «Это как болид «Формулы-1» в руках пилота-любителя. Как купить iPhone за 1900 евро и использовать его только для звонков»
Экс-судья Итурральде недоволен тем, как ВАР используют в Испании.
Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес раскритиковал применение ВАР в испанском футболе.
«У нас как болид «Формулы-1» в руках пилота-любителя.
Это как человек, который покупает iPhone за 1900 евро и использует его только для звонков. Купите телефон за 100 евро, который подойдет вам для того же. Это ВАР в наши дни», – сказал Итурральде.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
26 комментариев
Это как сборная России по хоккею в руках Романа Ротенберга
Топовый продукт?
Вот на счёт смартфонов точная мысль. Купят мега крутой телефон, только что б смотреть видосики и использовать мессенджер 😁
А что с ним ещё делать?)
Или чтобы иметь самую крутую камеру в мире, чтобы фотографировать показания счётчиков )))
ВАР запустили что бы заткнуть недовольных левым судейством. Но заинтересованные люди всегда найдут возможность как использовать её в своих целях. Молотком можно и гвоздь забить и лоб пробить.)
Отличная аналогия с молотком! Намного лучше, чем то, что сказал Итуральде.
Это как шашлык в руках вегана
Кому-то, вообще, только в дверь можно позвонить.
Скажу больше, есть знакомые - у кого мозгов не хватает использовать тлф (за 100+) по своему прямому назначению.
