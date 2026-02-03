Итурральде о ВАР в Испании: «Это как болид «Формулы-1» в руках пилота-любителя. Как купить iPhone за 1900 евро и использовать его только для звонков»

Экс-судья Итурральде недоволен тем, как ВАР используют в Испании.

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес раскритиковал применение ВАР в испанском футболе.

«У нас как болид «Формулы-1» в руках пилота-любителя.

Это как человек, который покупает iPhone за 1900 евро и использует его только для звонков. Купите телефон за 100 евро, который подойдет вам для того же. Это ВАР в наши дни», – сказал Итурральде.