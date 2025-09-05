🤨 Вы замечали, что Невеш всегда играет с заправленной футболкой? Жоау признался, что это его фишка

Возможно, вы обращали внимание, что Жоау Невеш постоянно заправляет футболку. Оказывается, этому есть серьезное объяснение.

История длится с первых дней португальца в футболе.

Невеш прошел школу «Бенфики», где было два строгих правила:

«В юности, когда я играл в «Алгарви», у нас было два правила: заправленная футболка и гетры до колена. С тех пор я придерживаюсь их. Это удобно, и стало моей фирменной фишкой», – объяснил Жоау в 2024-м.

Как вам такие традиции?