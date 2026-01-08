«Крузейро» и «Зенит» близки к соглашению о трансфере Жерсона за 26+4 млн евро. Клубы обсуждают порядок выплаты бонусов (ESPN Brasil)

«Зенит» продаст Жерсона «Крузейро» за 30 млн евро.

Жерсон близок к переходу в «Крузейро» из «Зенита » за 30 миллионов евро.

По информации ESPN Brasil, «Крузейро » и «Зенит» согласовали ключевые детали сделки – бразильский клуб заплатит за хавбека фиксированный гонорар в размере 26 млн евро. Еще 4 млн евро будут выплачены в качестве бонусов – в настоящее время обсуждается порядок их выплаты.

Сообщается, что «Крузейро» и Жерсон подпишут контракт до конца 2029 года.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро. По данным источника, еще 4 млн клуб заплатил в качестве подписного бонуса. Ранее появлялась информация, что «Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу.

В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 12 матчей и забил 1 гол. Статистику 28-летнего бразильца можно найти здесь .