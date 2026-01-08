  • Спортс
  • Дэнни Мерфи: «МЮ» заплатил Сульшеру за увольнение, а теперь хочет заплатить, чтобы он вернулся, – безумие. Вряд ли он сможет воодушевить команду»
Дэнни Мерфи: «МЮ» заплатил Сульшеру за увольнение, а теперь хочет заплатить, чтобы он вернулся, – безумие. Вряд ли он сможет воодушевить команду»

Дэнни Мерфи: слухи о возвращении Сульшера в «МЮ» – безумие.

Бывший футболист «Ливерпуля» Дэнни Мерфи считает возвращение Оле-Гуннара Сульшера в «МЮ» нецелесообразным.

Ранее сообщалось, что клуб рассматривает возможность назначения Сульшера временным тренером до конца сезона после увольнения Рубена Аморима.

«Слухи о возвращении Оле-Гуннара Сульшера – это просто безумие. «Манчестер Юнайтед» заплатил ему за уход несколько лет назад, потому что он в конце концов потерпел неудачу, а теперь хочет заплатить ему, чтобы он вернулся? Это кажется нелепым, когда у вас есть такие варианты, как Майкл Кэррик, Даррен Флетчер – достойный тренер, – наконец, у вас есть кто-то вроде Роя Кина, которого болельщики хотели бы видеть снова.

Кому-то это может показаться хаотичным, но он лидер. Им нужен кто-то, кто мог бы воодушевить всех, и я не уверен, что Сульшер способен это сделать. Сейчас «Манчестер Юнайтед» снова переживает серьезные перемены», – сказал Мерфи.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
