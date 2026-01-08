  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета, Гвардиола, Эмери и Фарке номинированы на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ
17

Артета, Гвардиола, Эмери и Фарке номинированы на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ

4 тренера АПЛ претендуют на звание лучшего в декабре.

Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.

На награду по итогам декабря номинированы 4 специалиста. 

Микель АртетаАрсенал») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, разница мячей – «+7»;

Унаи Эмери («Астон Вилла») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, разница мячей – «+2»;

Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 5 матчей, 5 побед, разница мячей – «+11»;

Даниэль Фарке («Лидс») – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьих, разница мячей – «+5». 

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. 

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4205 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
болельщики
logoМанчестер Сити
logoУнаи Эмери
рейтинги
logoДаниэль Фарке
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoАстон Вилла
logoАрсенал
logoЛидс
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
22 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
34 минуты назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
29 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
29 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
35 минут назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
43 минуты назад
Перес встретился с представителями фан-клубов «Реала» в Джидде перед финалом Суперкубка Испании: «Благодарю вас за постоянную работу по укреплению мадридизма»
48 минут назадФото
У «Арсенала» 7 побед и 2 ничьих перед дерби с «Челси»
51 минуту назад
Зырянов о трансферах «Зенита»: «Сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Мы усилимся в будущем, возможно, – работаем над этим»
53 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
53 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
5 минут назад
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
5 минут назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
9 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
17 минут назадLive
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
29 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой о переходе Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
29 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
54 минуты назад
Ваноли удалили за споры с арбитром в конце 1-го тайма матча с «Миланом»
сегодня, 15:59
Мостовой о Жиркове и Шаронове в штабе «Динамо»: «Жалко, что Гусев меня не позвал, я бы согласился – все же соглашаются! Сказал Юре: «Молодец, хороший вариант!»
сегодня, 15:55