Артета, Гвардиола, Эмери и Фарке номинированы на приз лучшему тренеру декабря в АПЛ
4 тренера АПЛ претендуют на звание лучшего в декабре.
Названы претенденты на приз лучшему тренеру месяца в АПЛ.
На награду по итогам декабря номинированы 4 специалиста.
Микель Артета («Арсенал») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, разница мячей – «+7»;
Унаи Эмери («Астон Вилла») – 6 матчей, 5 побед, 1 поражение, разница мячей – «+2»;
Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 5 матчей, 5 побед, разница мячей – «+11»;
Даниэль Фарке («Лидс») – 5 матчей, 2 победы, 3 ничьих, разница мячей – «+5».
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4205 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
