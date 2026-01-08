Защитник «Эвертона» Кин дернул за волосы форварда «Вулвс» Арокодаре и был удален. Мойес заявил: «Если у вас длинные волосы, велика вероятность, что за них потянут. Это не жестокость»
Мойес о красной Кина: если у игрока длинные волосы, за них могут потянуть.
Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес прокомментировал удаление Майкла Кина.
Защитник мерсисайдцев получил прямую красную карточку за агрессивное поведение в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном» (1:1). На 83-й минуте англичанин в борьбе дернул за волосы форварда «Вулвс» Толу Арокодаре и был удален арбитром Томасом Кирком.
«Это не было намеренным дерганьем за волосы. Разумеется, это не было жестокостью.
Если у вас волосы длиннее, то велика вероятность, что за них потянут. Если они не длинные, то дергать за них не будут», – сказал Мойес.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
