Сенников о Баринове: «Это человек слова, он перейдет в ЦСКА, если сказал. Дмитрий хочет получить хороший контракт, обид у «Локомотива» быть не должно»
Сенников о Баринове: это человек слова, перейдет в ЦСКА, если сказал так.
Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова к армейцам.
«Несмотря на то, что новое руководство «Локомотива» сделало все, чтобы оставить капитана, он своего решения не изменит. Баринов – это человек слова, и если сказал, что перейдет в ЦСКА, значит, перейдет.
Ну, это жизнь. Понятно, что в 29 лет хочется получить хороший контракт, который красно‑синие и предложили. Тут никаких обид со стороны железнодорожников не должно быть.
Думаю, у Дмитрия все должно получиться в армейском клубе», – сказал Сенников.
В нынешнем сезоне Баринов провел 24 матча за «Локомотив», забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости