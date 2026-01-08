Сенников о Баринове: «Это человек слова, он перейдет в ЦСКА, если сказал. Дмитрий хочет получить хороший контракт, обид у «Локомотива» быть не должно»

Сенников о Баринове: это человек слова, перейдет в ЦСКА, если сказал так.

Бывший защитник ЦСКА и «Локомотива » Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова к армейцам.

«Несмотря на то, что новое руководство «Локомотива» сделало все, чтобы оставить капитана, он своего решения не изменит. Баринов – это человек слова, и если сказал, что перейдет в ЦСКА , значит, перейдет.

Ну, это жизнь. Понятно, что в 29 лет хочется получить хороший контракт, который красно‑синие и предложили. Тут никаких обид со стороны железнодорожников не должно быть.

Думаю, у Дмитрия все должно получиться в армейском клубе», – сказал Сенников.

В нынешнем сезоне Баринов провел 24 матча за «Локомотив», забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня.