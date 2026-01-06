Карседо возглавил «Спартак», «МЮ» уволил Аморима, дубль Овечкина, Кузнецов в «Салавате», Швеция выиграла МЧМ и другие новости
1. Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером «Спартака», контракт рассчитан до лета 2028 года. 52-летний испанец тренировал кипрский «Пафос», играющий в Лиге чемпионов. Карседо уже работал в московском клубе – в качестве помощника Унаи Эмери в 2012 году.
2. «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима с поста главного тренера и выплатит 40-летнему специалисту компенсацию в 10,05 миллиона фунтов. Португалец показал худший процент побед с «МЮ» в АПЛ – 31,1. Клуб, занимающий 6-е место, хотел бы пригласить Гласнера из «Кристал Пэлас», есть и другие кандидаты. Могут назначить временного тренера до конца сезона, например, Сульшер готов вернуться.
3. «Салават Юлаев» забрал нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов «Металлурга». 33-летний россиянин заключил контракт до конца сезона и заработает в Уфе 10 миллионов рублей.
4. МЧМ. Швеция впервые с 2012 года выиграла турнир, победив в финале Чехию (4:2). Канада впервые с 2023 года взяла медали, обыграв Финляндию (6:3) в матче за бронзу.
5. В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» (2:1), «Шанхай» обыграл «Ладу» (3:2), «Динамо» Москва уступило «Сочи» (0:2).
6. В 1/8 финала Кубка Африки Египет победил Бенин (3:1) в дополнительное время, Нигерия разгромила Мозамбик (4:0).
7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм» (7:4), Овечкин сделал дубль (913-й и 914-й голы в регулярках, 990-й и 991-й с учетом плей-офф – в этом зачете до Гретцки осталось 25 шайб). «Рейнджерс» опять проиграли дома – на этот раз «Юте» (2:3 ОТ), Панарин набрал 0+2, Шестеркин получил травму и был заменен. Все результаты дня – здесь.
8. Трансферы. Пишут, что «Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго», поэтому теперь петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека. Предложение «Крузейро», оцениваемое в 27 млн евро, отклонено. Форвард «Зенита» Кассьерра интересен саудовскому «Неому». ЦСКА может подписать бразильца Адриэлсона из «Аль-Васля» на замену Дивееву, который уже успешно прошел медосмотр для «Зенита». Перрен хочет покинуть «Краснодар» ради игровой практики.
«Барселона» арендует Канселу у «Аль-Хилаля» за 4 млн евро, защитник получит 5 млн до конца сезона, «Интер» тоже согласовал трансфер португальца, но Жоау выбрал каталонцев. «Кристал Пэлас» хочет за Гехи более 35 млн фунтов, но «Ман Сити» не готов столько платить зимой за защитника с истекающим сроком контракта.
9. НБА. «Оклахома» дома проиграла «Шарлотт» с разницей «минус 27», 29+13 от Каннингема помогли «Детройту» крупно обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты.
10. Бывший капитан «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини сделал репост записи о военной операции США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги: «После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна».
11. Калинская, Потапова, Ястремская вышли во 2-й круг турнира WTA 500 в Брисбене, Павлюченкова, Блинкова, Вондроушова выбыли. У мужчин Медведев, Лехечка, Тьен, Тиафу, Опелка пробились во 2-й круг, Вашеро, Попырин выбыли.
12. Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости в игре с «Челси», 23-летнего хорвата прооперируют.
13. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей «+45» в Единой лиге ВТБ и продлил победную серию до 8 матчей.
Цитаты дня:
Капелло сравнил дело Негрейры и Кальчополи: «Они пытались остановить «Реал», но мы победили вопреки всему! В Италии приняли меры, а здесь ничего не произошло. Мы ведь говорим не о шалости»
Владимир Пономарев: «Хоккеисты пили в 10 раз больше футболистов. Мы после небольших доз ломались, такая была реакция организма, а эти ребята пили до изнеможения»
Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: «Рада, что в этом году к Трусовой прибавились Медведева и Щербакова. Я просто умею дружить с людьми»
Глава РФС Дюков: «Большинство стран будут рады скорейшему возвращению России. Текущую ситуацию оценивают как ненормальную»
Зверев об игре Хуркача: «Он ## ### два года не играл, #####, и выходит 230 подает. Вечером, #####, когда холодно, #####»
Антон Бабиков: «Не хватает лыжных трасс в стране. В районе Москвы негде тренироваться на лыжах»
Савелий Коростелев: «На Олимпиаде у меня определенно есть шанс. Думаю, в марафоне»