Карседо возглавил «Спартак», «МЮ» уволил Аморима, дубль Овечкина, Кузнецов в «Салавате», Швеция выиграла МЧМ и другие новости

1. Хуан Карлос Карседо стал новым главным тренером «Спартака» , контракт рассчитан до лета 2028 года. 52-летний испанец тренировал кипрский «Пафос», играющий в Лиге чемпионов. Карседо уже работал в московском клубе – в качестве помощника Унаи Эмери в 2012 году.

2. «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима с поста главного тренера и выплатит 40-летнему специалисту компенсацию в 10,05 миллиона фунтов . Португалец показал худший процент побед с «МЮ» в АПЛ – 31,1. Клуб, занимающий 6-е место, хотел бы пригласить Гласнера из «Кристал Пэлас», есть и другие кандидаты. Могут назначить временного тренера до конца сезона, например, Сульшер готов вернуться .

3. «Салават Юлаев» забрал нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов «Металлурга». 33-летний россиянин заключил контракт до конца сезона и заработает в Уфе 10 миллионов рублей .

4. МЧМ. Швеция впервые с 2012 года выиграла турнир , победив в финале Чехию (4:2). Канада впервые с 2023 года взяла медали , обыграв Финляндию (6:3) в матче за бронзу.

5. В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» победил «Нефтехимик» (2:1), «Шанхай» обыграл «Ладу» (3:2), «Динамо» Москва уступило «Сочи» (0:2).

6. В 1/8 финала Кубка Африки Египет победил Бенин (3:1) в дополнительное время, Нигерия разгромила Мозамбик (4:0).

7. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм» (7:4), Овечкин сделал дубль (913-й и 914-й голы в регулярках, 990-й и 991-й с учетом плей-офф – в этом зачете до Гретцки осталось 25 шайб). «Рейнджерс» опять проиграли дома – на этот раз «Юте» (2:3 ОТ), Панарин набрал 0+2 , Шестеркин получил травму и был заменен. Все результаты дня – здесь .

8. Трансферы. Пишут, что «Зенит» заплатил 15 млн евро Жерсону и его отцу, помимо 25 млн «Фламенго», поэтому теперь петербуржцы установили цену в 40 млн евро за хавбека. Предложение «Крузейро», оцениваемое в 27 млн евро, отклонено . Форвард «Зенита» Кассьерра интересен саудовскому «Неому». ЦСКА может подписать бразильца Адриэлсона из «Аль-Васля» на замену Дивееву, который уже успешно прошел медосмотр для «Зенита». Перрен хочет покинуть «Краснодар» ради игровой практики.

«Барселона» арендует Канселу у «Аль-Хилаля» за 4 млн евро , защитник получит 5 млн до конца сезона, «Интер» тоже согласовал трансфер португальца, но Жоау выбрал каталонцев. «Кристал Пэлас» хочет за Гехи более 35 млн фунтов , но «Ман Сити» не готов столько платить зимой за защитника с истекающим сроком контракта.

9. НБА. «Оклахома» дома проиграла «Шарлотт» с разницей «минус 27» , 29+13 от Каннингема помогли «Детройту» крупно обыграть «Нью-Йорк» и другие результаты .

10. Бывший капитан «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини сделал репост записи о военной операции США, результатом которой стал захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги: «После 27 лет диктатуры... Венесуэла свободна» .

11. Калинская, Потапова, Ястремская вышли во 2-й круг турнира WTA 500 в Брисбене, Павлюченкова, Блинкова, Вондроушова выбыли. У мужчин Медведев, Лехечка, Тьен, Тиафу, Опелка пробились во 2-й круг, Вашеро, Попырин выбыли.

12. Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол получил перелом большеберцовой кости в игре с «Челси», 23-летнего хорвата прооперируют.

13. ЦСКА разгромил «Автодор» с разницей «+45» в Единой лиге ВТБ и продлил победную серию до 8 матчей.

Цитаты дня:

Капелло сравнил дело Негрейры и Кальчополи: «Они пытались остановить «Реал» , но мы победили вопреки всему! В Италии приняли меры, а здесь ничего не произошло. Мы ведь говорим не о шалости»

Владимир Пономарев: «Хоккеисты пили в 10 раз больше футболистов . Мы после небольших доз ломались, такая была реакция организма, а эти ребята пили до изнеможения»

Рудковская о составе шоу «Спящая красавица»: «Рада, что в этом году к Трусовой прибавились Медведева и Щербакова. Я просто умею дружить с людьми »

Глава РФС Дюков: «Большинство стран будут рады скорейшему возвращению России . Текущую ситуацию оценивают как ненормальную»

Зверев об игре Хуркача: «Он ## ### два года не играл , #####, и выходит 230 подает. Вечером, #####, когда холодно, #####»

Антон Бабиков: «Не хватает лыжных трасс в стране . В районе Москвы негде тренироваться на лыжах»

Савелий Коростелев: «На Олимпиаде у меня определенно есть шанс. Думаю, в марафоне »