Саттон о «Челси»: «Не могу понять, что это за клуб. При Абрамовиче всегда ощущалось, что они будут претендовать на победы, а при новых владельцах этого чуства нет»
Крис Саттон не понимает, к чему сейчас стремится «Челси».
Экс-форвард «Челси» Крис Саттон отреагировал на назначение Лиэма Росеньора главным тренером лондонской команды.
«Я надеюсь, что этот шаг не затормозит и не окажет негативного влияния на его тренерскую работу. Он очень умный парень, но единственное, чего я не могу понять в «Челси», – что это за клуб? Чего они на самом деле пытаются достичь? Они пытаются побеждать?
Они скажут: «Конечно, мы пытаемся побеждать». Но при Романе Абрамовиче, нравится вам его эпоха или нет, всегда ощущалось, что они будут претендовать на победы. Но я не испытываю таких же чувств от «Челси» при новых владельцах», – сказал Саттон.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
