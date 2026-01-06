Батт не хочет, чтобы работавший в «Ман Сити» Мареска возглавил «МЮ»: «Энцо мне нравится как тренер, но если он придет в клуб, я сдам свой абонемент»

Никки Батт: я сдам свой абонемент, если «МЮ» назначит Мареску.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Никки Батт заявил, что не хотел бы видеть в клубе Энцо Мареску , потому что тот работал в «Манчестер Сити ».

Ранее сообщалось , что возглавлявший «Челси» специалист и экс-ассистент Пепа Гвардиолы является одним из кандидатов на пост главного тренера «Юнайтед».

«Если придет Мареска – он мне нравится как тренер, правда нравится – я сдам свой абонемент, учитывая его прошлое», – сказал Батт.

Когда Пол Скоулз спросил, действительно ли Батт будет бойкотировать матчи своего клуба, Никки ответил: «Ты неправильно меня понял. Я не могу рассуждать о философии и ДНК «Ман Юнайтед », а потом взять и сказать: «Ну, я бы хотел видеть Мареску, бывшего тренера «Ман Сити». У нас и так есть Омар Беррада и Джейсон Уилкокс (директора «МЮ», ранее работавшие в «Сити» – Спортс’’).

Мне все равно, насколько велик будет успех. Вы забываете, откуда я. Все болеют за «Сити». Я болею за «Манчестер Юнайтед», и я не могу это принять».