Стрепетов о лимите: «Дегтярев предложил верное решение. Иностранцы должны быть высочайшего уровня. Когда мы со всем разберемся, российские клубы вернутся в ЛЧ и будут боеспособны»

Алексей Стрепетов: Дегтярев предложил верное решение по лимиту.

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ .

«Хорошо по лимиту сделал Дегтярев. Он сказал, что переход будет мягким – убирать каждый год по одному легионеру. Министр спорта предложил верное решение. Главное, чтобы еще легионеры были высочайшего уровня.

Еще Михаил Дегтярев провел хорошую встречу с нашими ведущими специалистами, они обсудили лояльный переход. Плавный переход – то, что надо клубам. Уверен, скоро российские клубы вернутся в Лигу чемпионов, когда мы со всем разберемся. Там уже надо будет подумать, а сейчас все идет плодотворно. Все будет нормально, все наши команды будут боеспособны.

Мне очень нравится этот лояльный переход лимита. Важное решение принято Дегтяревым. Еще бы было так, что и в иностранных тренерских штабах наших клубов были российские помощники, тогда будет хорошо. Должны работать наши специалисты», – сказал Стрепетов.