Дюгарри о Жаке в «Ливерпуле»: «Ренн» нашел лоха за 72 млн евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание»
Кристоф Дюгарри о трансфере Жаке: «Ренн» нашел лоха, молодцы.
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал переход 20-летнего центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна» в «Ливерпуль».
Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.
«Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи... Молодцы, «Ренн».
«Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро.
Пусть все эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть какое-то оправдание. Никакого оправдания нет», – сказал Кристоф Дюгарри.
Жереми Жаке – новый большой трансфер «Ливерпуля». Кто это такой?
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
122 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
sans loh et la vie est mauvaise
Дюгарри слишком грубо высказался, конечно. Не надо так. За парнишкой далеко не один Ливерпуль гонялся. Что, впрочем, никак не отменяет того, что выложенные мерсисайдцами 72кк евро - это реально овердохрена. Ну, время покажет, стоило ли оно того.