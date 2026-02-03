Дюгарри о Жаке в «Ливерпуле»: «Ренн» нашел лоха за 72 млн евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание»

Кристоф Дюгарри о трансфере Жаке: «Ренн» нашел лоха, молодцы.

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал переход 20-летнего центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна » в «Ливерпуль».

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов .

«Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи... Молодцы, «Ренн».

«Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль », за 72 миллиона евро.

Пусть все эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть какое-то оправдание. Никакого оправдания нет», – сказал Кристоф Дюгарри.

Жереми Жаке – новый большой трансфер «Ливерпуля». Кто это такой?