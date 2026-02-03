  • Спортс
  • Дюгарри о Жаке в «Ливерпуле»: «Ренн» нашел лоха за 72 млн евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание»
Дюгарри о Жаке в «Ливерпуле»: «Ренн» нашел лоха за 72 млн евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть оправдание»

Кристоф Дюгарри о трансфере Жаке: «Ренн» нашел лоха, молодцы.

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал переход 20-летнего центрального защитника Жереми Жаке из «Ренна» в «Ливерпуль».

Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 12 миллионов в качестве бонусов.

«Не хочу обидеть парня. Он ни в чем не виноват, мы желаем ему всего наилучшего, потому что он хороший футболист. Но когда у тебя есть такие лохи... Молодцы, «Ренн».

«Ренну» удалось найти такого лоха, как «Ливерпуль», за 72 миллиона евро. 

Пусть все эти английские клубы продолжают тратить десятки миллионов евро. Футбол сошел с ума. Давайте перестанем притворяться, что этому есть какое-то оправдание. Никакого оправдания нет», – сказал Кристоф Дюгарри.

Жереми Жаке – новый большой трансфер «Ливерпуля». Кто это такой?

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
Кристоф Дюгарри
logoРенн
logoЛиверпуль
logoЖереми Жаке
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
Народная французская поговорка
sans loh et la vie est mauvaise
Ответ Габорик
Народная французская поговорка sans loh et la vie est mauvaise
И еще одна - Loh n’est pas mammouth et ne disparaîtra pas.
Вот бы мне найти такого лоха на 72 ляма... Да хотя бы на 70...
Ответ Forza
Вот бы мне найти такого лоха на 72 ляма... Да хотя бы на 70...
Ищу лоха за 7.
Ответ Сергей
Ищу лоха за 7.
За 1 норм🥹
Клубный футбол - это бесполезный пузырь с неоправданными тратами.
Ответ Vakhore
Клубный футбол - это бесполезный пузырь с неоправданными тратами.
Любой спорт высоких достижений это мыльный пузырь с неоправданными тратами. Что ж тут поделать.
Ответ Vakhore
Клубный футбол - это бесполезный пузырь с неоправданными тратами.
Не путай РПЛ с клубным футболом, у АПЛ контракты по всему миру.
Так и сказал - "лоха"?
Ответ МолотПермь
Так и сказал - "лоха"?
Лохаукса. .
Ответ МолотПермь
Так и сказал - "лоха"?
Не, в оригинале вообще было «без лоха и жизнь плоха»
А я-то ещё думал, чего Мадрид даже не бодается с Ливерпулем и Челси. Ведь Перес тоже вовсю прицеливался к юному французу. А тут вон оно как получается.
Дюгарри слишком грубо высказался, конечно. Не надо так. За парнишкой далеко не один Ливерпуль гонялся. Что, впрочем, никак не отменяет того, что выложенные мерсисайдцами 72кк евро - это реально овердохрена. Ну, время покажет, стоило ли оно того.
Ответ xDe xDe
А я-то ещё думал, чего Мадрид даже не бодается с Ливерпулем и Челси. Ведь Перес тоже вовсю прицеливался к юному французу. А тут вон оно как получается. Дюгарри слишком грубо высказался, конечно. Не надо так. За парнишкой далеко не один Ливерпуль гонялся. Что, впрочем, никак не отменяет того, что выложенные мерсисайдцами 72кк евро - это реально овердохрена. Ну, время покажет, стоило ли оно того.
Зачем ждать? На спортсе уже решили, не стоит.
Ответ гилберт
Зачем ждать? На спортсе уже решили, не стоит.
помню, как тут возмущались, что Реал за какого-то там 16-летнего Винисиуса аж 45 миллионов отгрузил. у того 1 гол забитый был на тот момент, что ли. ;-)
Странные комментарии, Дюгари высказал очевидное мнение - в футболе огромный денежный мыльный пузырь.
Ответ bor-n@yandex.ru
Странные комментарии, Дюгари высказал очевидное мнение - в футболе огромный денежный мыльный пузырь.
Я сейчас только матч Ромы и Локомотива посмотрел за 2001й год в ЛЧ, там какие-то бродяги вообще летают так, как сейчас никому не светит, Черевченко у Батистуты мяч просто в поле у ворот перехватывает
Ответ bor-n@yandex.ru
Странные комментарии, Дюгари высказал очевидное мнение - в футболе огромный денежный мыльный пузырь.
не совсем пузырь. Подтяните матчасть, а не повторяйте абсурд как ребенок. Большие клубы (кроме реала) спускают огромные деньги вниз по цепочке, без эти десятков млн не было бы ни реннов, ни монако, ни байеров. Так устроена цепочка финансирования в этом бизнесе.
Про покупку Экитике из Айнтрахта говорили точь-в-точь, к слову
Ответ malakhov7
Про покупку Экитике из Айнтрахта говорили точь-в-точь, к слову
Единственный трансфер летний, который ушел в плюс. Сейчас Уго минимум 100 стоит, а то и 120-130
Ответ Necrophos
Единственный трансфер летний, который ушел в плюс. Сейчас Уго минимум 100 стоит, а то и 120-130
Виртц очевидно тоже не в минусе.
Такие времена, увы. За таких по 70 млн отстегивают. Невероятно перегретый рынок истановится только хуже. Когда-нибудь пузырь лопнет
Как по французски будет - "Лохов кидать не беспредел"?
Я бы не спешил с выводами. Когда Ливерпуль покупал у Саутгемптона Ван Дайка за 84,6 млн € - тоже было много лишних разговоров. В итоге он стал лучшим центральным защитником Англии где-то на 5 лет вперёд. В общем никто не знает как проявит себя этот парень.
Ответ Lewis Hamilton 2025
Я бы не спешил с выводами. Когда Ливерпуль покупал у Саутгемптона Ван Дайка за 84,6 млн € - тоже было много лишних разговоров. В итоге он стал лучшим центральным защитником Англии где-то на 5 лет вперёд. В общем никто не знает как проявит себя этот парень.
лол, ВДВ отлично себя проявил в АПЛ, а это 18 летний кот в мешке
Ответ Okaka
лол, ВДВ отлично себя проявил в АПЛ, а это 18 летний кот в мешке
20,5-летний
Рекомендуем