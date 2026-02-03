Дисаси перешел в «Вест Хэм» из «Челси». Это вторая аренда за год для защитника

Аксель Дисаси перешел в «Вест Хэм» из «Челси».

«Вест Хэм » арендовал 27-летнего центрального защитника Акселя Дисаси у «Челси ».

Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В нынешнем сезоне французский футболист не сыграл ни одного матча за «Челси».

Для Дисаси это вторая аренда после того, как он выступал за «Астон Виллу» в период с февраля по июнь 2025 года.

