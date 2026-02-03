Дисаси перешел в «Вест Хэм» из «Челси». Это вторая аренда за год для защитника
Аксель Дисаси перешел в «Вест Хэм» из «Челси».
«Вест Хэм» арендовал 27-летнего центрального защитника Акселя Дисаси у «Челси».
Соглашение рассчитано до конца этого сезона.
В нынешнем сезоне французский футболист не сыграл ни одного матча за «Челси».
Для Дисаси это вторая аренда после того, как он выступал за «Астон Виллу» в период с февраля по июнь 2025 года.
Лукман в «Атлетико», «Ливерпуль» купил на лето Жаке за 60 млн, у «Пэлас» форвард за почти 50. Топ-лиги закрыли зимнее окно
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Вест Хэма»
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
И не забанили...
Надо избавлятся
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем