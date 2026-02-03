«Порту» проиграл впервые в чемпионате Португалии – 1:2 от «Каза Пия» в 20-м туре. У команды Фарьоли было 18 побед и 1 ничья

«Порту» проиграл первый матч в сезоне чемпионата Португалии.

«Каза Пия » обыграла «Порту» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Португалии.

Это поражение стало первым для команды тренера Франческо Фарьоли в рамках чемпионата в нынешнем сезоне.

До этого в активе команды было 18 побед и одна ничья.

«Порту» сейчас возглавляет таблицу чемпионата, набрав 55 очков в 20 матчах. Вторым идет «Спортинг » (51), «Бенфика » (46) располагается на третьей строчке.

В предстоящем туре, 9 февраля, «Порту» и «Спортинг» проведут очный матч.