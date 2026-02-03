«Порту» проиграл впервые в чемпионате Португалии – 1:2 от «Каза Пия» в 20-м туре. У команды Фарьоли было 18 побед и 1 ничья
«Порту» проиграл первый матч в сезоне чемпионата Португалии.
«Каза Пия» обыграла «Порту» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Португалии.
Это поражение стало первым для команды тренера Франческо Фарьоли в рамках чемпионата в нынешнем сезоне.
До этого в активе команды было 18 побед и одна ничья.
«Порту» сейчас возглавляет таблицу чемпионата, набрав 55 очков в 20 матчах. Вторым идет «Спортинг» (51), «Бенфика» (46) располагается на третьей строчке.
В предстоящем туре, 9 февраля, «Порту» и «Спортинг» проведут очный матч.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
5 комментариев
Твой бан - вопрос времени, судя по последним четырём комментариям
Ну как же так,не ожидал.Первое поражение от них в истории и в такой момент,сенсация всего европейского УИК энда
Теперь отрыв растаял и необходимо обыгрывать львов,чтобы его восстановить и спокойно идти дальше
Если бы Бенфика не теряла очки на ровном месте, то могли бы и побороться еще.
