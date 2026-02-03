Руни про «МЮ»: «Кэррик отлично справляется. Независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе, то клуб должен предложить ему постоянную работу»

Уэйн Руни: «Манчестер Юнайтед» снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни похвалил работу Майкла Кэррика с командой.

Под руководством специалиста манкунианцы одержали три победы в трех матчах АПЛ – над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «Фулхэмом» (3:2).

«Манчестер Юнайтед » снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед».

Думаю, что Майкл отлично справляется со своей работой, и, независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе до конца сезона, то клуб должен предложить ему работу на постоянной основе», – сказал Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.