  • Руни про «МЮ»: «Кэррик отлично справляется. Независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе, то клуб должен предложить ему постоянную работу»
42

Уэйн Руни: «Манчестер Юнайтед» снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни похвалил работу Майкла Кэррика с командой.

Под руководством специалиста манкунианцы одержали три победы в трех матчах АПЛ – над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «Фулхэмом» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» снова стал выглядеть как «Манчестер Юнайтед». 

Думаю, что Майкл отлично справляется со своей работой, и, независимо от того, что говорят другие, если он продолжит в том же духе до конца сезона, то клуб должен предложить ему работу на постоянной основе», – сказал Уэйн Руни в подкасте The Wayne Rooney Show.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Telegrafi
42 комментария
Я убежден, если Кэррик удержит МЮ в четверке, контракт он заслужит. А если его при этом заменят на очередного модного "системного" тренера - будет запущен новый цикл дебилизма с растратой ещё 200-300 млн фунтов и каким-нибудь 12-14 местом в АПЛ через сезон-два.
Ответ Мельников Михаил
Полностью согласен, прям слово в слово мысли озвучил ☝️🤝
Ответ Мельников Михаил
Контракт-то он может и заслужит, но проблемы начнутся, если не заменят адекватно Казимиро, да и Фернандеш не молодеет... В общем говорить, что Кэррик прям попадание в десятку, откровенно рано. В Мидлсбро он проработал спорно, за, вывел команду из дна, но и выше головы не прыгнул, а результаты в итоге ухудшались... Да и ему на трансферы в полузащиту тоже бюджет не кислый понадобится, так что хз на самом деле. Пока молодец, спору нет, а вот на дистанции, время покажет.
Согласен. От добра добра не ищут. Отсутствие стабильности и преемственности - вот главные проблемы МЮ.
От момента побед до полного провала, в настоящем МЮ дело 2 игр. Игроки устали от постоянного обучения и хотели играть, сейчас они вывозят на багаже Аморима. Просто сняли с них этот стресс действий по указке тренера. Такой спурт в середине чемпионата может стоить финишной прямой. И тогда все разом забудь как он там стартовал. А еще и с г… смешают, что дескать не сдюжил, разволил и т.д.
Ответ Alexsandr Golubev
Какой багаж Аморима? Вот в чем он заключается? Худший тренер в истории по статистике и по результату. Такому запретить пожизненно появляться на Олд Траффорде.
Ответ jexOn
Багаж Аморима какой? Ну так он и команду-то оставил в считанных очках от четверки. Это не просто так
Думаю что даже если будут в 4ке, то место тренера на постоянку не гарантировано. Единственное если станут чемпионами АПЛ (кто то уже посчитал если выиграют все оставшиеся матчи), но вероятность очень низкая.
Ну то есть он должен выиграть все оставшиеся матчи по мнению Руни)
Ответ Рискну предположить
Это скорее мнение «экспертов» Невилла, Кина и Каррагера. На поле были легендами, а по телеку клоуны 🤡
Комментарий удален пользователем
Ответ Ashot Ayrapetov
Причём тут Зидан и чемпионство Англии? Он никогда даже не играл в клубе АПЛ и тем более не говорит по английски.
Да и Анчеллоти в последний свой период в АПЛ совершенно ничего не показал в Эвертоне и тем самым лишь доказал, что его продуктивность напрямую зависит от выделенного бюджета и топ-игроков.
если Кэррик продолжает в том же духе то его скорее всего Реал Мадрид приютит на гл.тренера
На данный момент да, справляется отлично, и статистика громогласная. Главное чтоб не опростоволосился как с Мидлсбро, и не повторил путь ОлеГа.
Был у МЮ Оле. Тоже приняли решение оставить, два сезона побегали - 3 и 2 место, финал ЛЕ и отскок в ЛЧ от ПСЖ, вот и всё, что было..
Ответ Elik1989
Сейчас и этого нет. как болельщик мю, могу сказать, я согласен и на это. арсенал вообще уже 6 год хер пойми что делает
Ответ Elik1989
Это вы с сарказмом или действительно такие результаты это мало для постфергюсоновского МЮ?
Один переобулся, кто следуйщий?
