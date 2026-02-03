«Арсенал» за 400 тысяч фунтов и бонусы подписал 18-летнего вингера Муни. Он провел 11 матчей за «Сент-Миррен» в этом сезоне
Эван Муни перешел в «Арсенал» из «Сент-Миррена».
«Арсенал» оформил трансфер 18-летнего вингера Эвана Муни.
«Сент-Миррен» получит 400 тысяч фунтов плюс бонусы за переход шотландского футболиста, сообщил The Athletic.
В этом сезоне Муни провел 11 матчей в чемпионате Шотландии и не отметился результативными действиями.
Когда Пеп уйдет из «Сити»?12981 голос
Этим летом
Летом 2027-го
Еще не скоро
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Арсенала»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Написано, что подписан для академии. Интересно в 18 лет. Атакующий полузащитник. Вероятно, для перепродажи
Слабо верится в перспективы 18летнего атакующего чувака из заштатного клуба Шотландии, который толком не играл в основе своего клуба и о котором мало что слышно. Чтобы заиграть на пару матчей в кубке и слить за пару лямов в шип? Таким даже брайтон не занимается.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем