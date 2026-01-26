  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владислав Саусь: «Барса» – мой любимый клуб. Раньше нравились Неймар, Месси и Азар, сейчас слежу за Хакими, Канселу, Трентом. Симпатизирую им и стараюсь что-то применять»
12

Владислав Саусь: «Барса» – мой любимый клуб. Раньше нравились Неймар, Месси и Азар, сейчас слежу за Хакими, Канселу, Трентом. Симпатизирую им и стараюсь что-то применять»

Саусь: «Барса» – любимый клуб, из игроков нравятся Канселу, Хакими, Трент.

Новичок «Спартака» Владислав Саусь назвал свой любимый клуб и перечислил футболистов, с которых берет пример.

Сегодня красно-белые официально объявили о переходе 22-летнего игрока, подписавшего контракт до лета 2030 года. 

– Ты следил за «Барселоной», болел за нее?

– Следил, да, на данный момент это мой любимый клуб.

– Есть ли сейчас футболисты, на которых ты равняешься?

– Когда играл крайним нападающим, то нравились Неймар, Месси и Азар. Старался равняться на них. Но сейчас, когда поменял свое амплуа, начал смотреть футбол под другим углом. Начинаешь смотреть, как действуют профессиональные футболисты высокого уровня на своих позициях.

Сейчас, конечно, слежу за Хакими, Канселу, Трентом [Александер-Арнолдом]. Вот игроки, которым симпатизирую на моей позиции, ну и стараюсь что-то применять, – сказал Саусь в интервью клубным медиа «Спартака».

Кто выиграет Лигу чемпионов?25621 голос
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Спартака»
logoСпартак
logoВладислав Саусь
logoпремьер-лига Россия
logoСантос
logoЛа Лига
logoТрент Александер-Арнолд
logoПСЖ
logoЭден Азар
logoИнтер Майами
logoлига 1 Франция
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар
logoАшраф Хакими
logoБарселона
logoЛионель Месси
logoЖоау Канселу
logoРеал Мадрид
logoМЛС
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Раньше нравились по сути явные игроки атаки, теперь перешел на правых защитников. Интересное изменение вкусов
Ответ breeze1989
Раньше нравились по сути явные игроки атаки, теперь перешел на правых защитников. Интересное изменение вкусов
защитнику правильно изучать манеру лучших защитников...
Я думал он испанец) оказывается Владислав)
"Барса - мой любимый клуб".
А почему не Спартак? Непатриотично, однако.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
"Барса - мой любимый клуб". А почему не Спартак? Непатриотично, однако.
Чтобы Барса взяла его на заметку.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
"Барса - мой любимый клуб". А почему не Спартак? Непатриотично, однако.
Главное не зенит..
А из наших, кто тебе нравиться? Кому ты симпатизируешь? У нас тоже, что не игрок то легенда или звезда!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Юран о Саусе в «Спартаке»: «Если задача клуба – чемпионство, то он их не усилит. Для попадания в пятерку – нормальный трансфер. У красно-белых есть школа, но они тратят деньги на игроков»
26 января, 14:15
Глушаков о Саусе в «Спартаке»: «Я прекрасно понимаю, для чего такие трансферы совершаются, но говорить про это не буду»
26 января, 13:20
Саусь о том, что называл «Спартак» принципиальным соперником: «Я сказал это на эмоциях, но потом переосмыслил. Сейчас я счастлив, что присоединился к такому большому клубу»
26 января, 12:41Видео
«Спартак» представил Сауся в стиле «Южного Парка». В видео есть отсылки к лишнему весу Веры и уходу Жерсона, персонаж в форме ЦСКА реагирует на трансфер: «Сволочи!»
26 января, 11:52Видео
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
2 минуты назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
18 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46