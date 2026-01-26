Владислав Саусь: «Барса» – мой любимый клуб. Раньше нравились Неймар, Месси и Азар, сейчас слежу за Хакими, Канселу, Трентом. Симпатизирую им и стараюсь что-то применять»

Саусь: «Барса» – любимый клуб, из игроков нравятся Канселу, Хакими, Трент.

Новичок «Спартака» Владислав Саусь назвал свой любимый клуб и перечислил футболистов, с которых берет пример.

Сегодня красно-белые официально объявили о переходе 22-летнего игрока, подписавшего контракт до лета 2030 года.

– Ты следил за «Барселоной», болел за нее?

– Следил, да, на данный момент это мой любимый клуб.

– Есть ли сейчас футболисты, на которых ты равняешься?

– Когда играл крайним нападающим, то нравились Неймар , Месси и Азар . Старался равняться на них. Но сейчас, когда поменял свое амплуа, начал смотреть футбол под другим углом. Начинаешь смотреть, как действуют профессиональные футболисты высокого уровня на своих позициях.

Сейчас, конечно, слежу за Хакими, Канселу, Трентом [Александер-Арнолдом ]. Вот игроки, которым симпатизирую на моей позиции, ну и стараюсь что-то применять, – сказал Саусь в интервью клубным медиа «Спартака».