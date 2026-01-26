  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСВ хочет играть, а не просто парковать автобус. Но они будут уязвимы, действуя так против «Баварии». Роббен о матче ЛЧ
5

«ПСВ хочет играть, а не просто парковать автобус. Но они будут уязвимы, действуя так против «Баварии». Роббен о матче ЛЧ

Арьен Роббен: ПСВ стоит быть осторожными в матче с «Баварией».

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против ПСВ в Лиге чемпионов.

В среду «Бавария» сыграет с ПСВ на выезде в заключительном туре общего этапа ЛЧ.

«Результат в любом случае будет зависеть от текущей формы «Баварии». Но ПСВ хорош в Лиге чемпионов. Они выиграли со счетом 6:2 у «Наполи», обыграли «Ливерпуль» со счетом 4:1. Это придает им уверенности, в чемпионате они тоже в хорошей форме.

ПСВ – команда, которая хочет играть и владеть мячом. Они не хотят просто парковать автобус. Но им следует быть осторожными, потому что, если они захотят играть так же свободно против «Баварии», они будут уязвимы в обороне», – сказал Роббен.

Кто выиграет Лигу чемпионов?25621 голос
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
logoБавария
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoАрьен Роббен
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ПСВ очень мотивирован, так как рискует вывалиться из топ-24 даже в случае ничьи, а Бавария провела сложный и, мягко говоря, слабый матч с Аугсбургом, да и особой турнирной мотивации в ЛЧ уже нет - 1 место не занять, а для второго и побеждать не нужно!
Что значит "играть, а не просто припарковать автобус"? По мне припарковать автобус тоже искусство, хватит обесценивать автобусы!)
Ответ hikkikomori
Что значит "играть, а не просто припарковать автобус"? По мне припарковать автобус тоже искусство, хватит обесценивать автобусы!)
Это вам не Оку припарковать
После жеребьевки я надеялся, что Бавария решит все свои вопросы к этому матчу и выставит второй состав. Тогда у ПСВ будет шанс, хотя бы на ничью. Если выставит основу, шансов нет.
6:2 у «Наполи» - не особая заслуга, учитывая "любовь" Конте к еврокубкам, с ним для этого в придачу надо ассистента приписывать, который вместо него будет управлять командой там)
PS: классное слово "хрчет" - наверное, хорват какой-то)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
2 минуты назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
18 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46