«ПСВ хочет играть, а не просто парковать автобус. Но они будут уязвимы, действуя так против «Баварии». Роббен о матче ЛЧ

Арьен Роббен: ПСВ стоит быть осторожными в матче с «Баварией».

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился ожиданиями от матча против ПСВ в Лиге чемпионов.

В среду «Бавария » сыграет с ПСВ на выезде в заключительном туре общего этапа ЛЧ.

«Результат в любом случае будет зависеть от текущей формы «Баварии». Но ПСВ хорош в Лиге чемпионов. Они выиграли со счетом 6:2 у «Наполи», обыграли «Ливерпуль» со счетом 4:1. Это придает им уверенности, в чемпионате они тоже в хорошей форме.

ПСВ – команда, которая хочет играть и владеть мячом. Они не хотят просто парковать автобус. Но им следует быть осторожными, потому что, если они захотят играть так же свободно против «Баварии», они будут уязвимы в обороне», – сказал Роббен.