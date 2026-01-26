«Барселона» арендует 19-летнего Пасифико у «Дефенсор Спортинг» с правом выкупа за 1,8 млн евро. Защитник будет играть за «Барсу Б»
«Барса» арендует Патрисио Пасифико у уругвайского «Дефенсор Спортинг».
«Барселона» подпишет 19-летнего левого защитника Патрисио Пасифико из «Дефенсор Спортинг».
Каталонский клуб согласовал трансфер уругвайского футболиста на правах аренды с правом выкупа за 1,8 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Выкуп Пасифико может стать обязательным при достижении определенных условий.
Сообщается, что защитник будет выступать за «Барселону Б».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль Фабрицио Романо в X
Глядишь и в основу кто пробиться сможет
Флик по-любому заглянет на матчи заценить новых юниоров