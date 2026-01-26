  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселона» арендует 19-летнего Пасифико у «Дефенсор Спортинг» с правом выкупа за 1,8 млн евро. Защитник будет играть за «Барсу Б»
4

«Барселона» арендует 19-летнего Пасифико у «Дефенсор Спортинг» с правом выкупа за 1,8 млн евро. Защитник будет играть за «Барсу Б»

«Барса» арендует Патрисио Пасифико у уругвайского «Дефенсор Спортинг».

«Барселона» подпишет 19-летнего левого защитника Патрисио Пасифико из «Дефенсор Спортинг».

Каталонский клуб согласовал трансфер уругвайского футболиста на правах аренды с правом выкупа за 1,8 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Выкуп Пасифико может стать обязательным при достижении определенных условий.

Сообщается, что защитник будет выступать за «Барселону Б».

Кто выиграет Лигу чемпионов?25621 голос
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: профиль Фабрицио Романо в X
возможные трансферы
logoБарселона
logoвысшая лига Уругвай
logoЛа Лига
logoДефенсор Спортинг
Фабрицио Романо
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Барса хорошо усиливается с молодыми талантами ещё четыре игроками идёт переговоры
Ответ данислам дадыбаев
Барса хорошо усиливается с молодыми талантами ещё четыре игроками идёт переговоры
Это хорошо, но на будущее, а вот прямо сейчас нужен качественный забивной форвард + ЦЗ.
Нравится мне что последние недели начали активно работать по молодым
Глядишь и в основу кто пробиться сможет
Флик по-любому заглянет на матчи заценить новых юниоров
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рой Кин: «Кэррик оказался в нужное время в нужном месте, а это не тот критерий, по которому выбирают тренера «МЮ». Он получил работу не из-за достижений в «Мидлсбро»
вчера, 21:45
Эден Азар: «Период в «Челси» был потрясающим, но «Реал» – клуб номер один. С детства мечтал играть за «Мадрид» и ни за что не перешел бы в «Барсу»
вчера, 21:32
«Интер» ведет с «Ливерпулем» переговоры об аренде Джонса с правом выкупа. Трансфер зависит от возможного ухода Фраттези в «Ноттингем» или другой клуб
вчера, 20:55
Пакета перешел из «Вест Хэма» во «Фламенго» за рекордные для Бразилии 42 млн евро
вчера, 20:31Фото
Суд отказал «Реалу» в доступе к финансовым документам «Барсы», связанным с делом Негрейры. Требования мадридцев посчитали необоснованными
вчера, 20:23
Эндрик назвал кумиром Роналду, а не Ромарио: «Восхищает, что Криштиану даже в 40 работает усерднее всех. Надеюсь встретиться с ним на ЧМ-2026 – и победить»
вчера, 20:09
«Аль-Наср» до 3 очков сократил отставание от «Аль-Хилаля». Команда Роналду отставала на 7 два тура назад
вчера, 19:47
ЦСКА отдал Алеррандро «Интернасьоналу» в аренду с выкупом при определенных условиях
вчера, 19:40Фото
За видео с плетением косы в соцсетях «Амед» из Турции оштрафовали на 15 тысяч евро, президента клуба отстранили на 15 дней. Коса считается символом сопротивления у курдов
вчера, 19:29Фото
Монтес сказал Галактионову, что «способен саботировать» сборы. «Локомотив» отказался продать его «Бешикташу» за 7+2 млн евро (Иван Карпов)
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» отдал Коллиера «Халлу» в аренду
2 минуты назад
Гаджиев о том, что Рахимов мог возглавить «Динамо» Махачкала: «Не получилось договориться, у него был действующий контракт с «Рубином»
18 минут назад
Роналду после 961-го гола в карьере: «Идем к вершине!»
сегодня, 01:17
«Милан» хочет купить у «Атлетико» Хименеса. Защитник обойдется дешевле 30 млн евро, если мадридцы согласятся его продать (As)
вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Эспаньол» уступил «Алавесу», «Барса» сыграет с «Эльче» в субботу, «Реал» – с «Райо» в воскресенье
вчера, 21:58
«Порту» арендовал Моффи до конца сезона с правом выкупа за 8+0,25 млн евро. Форвард не играл за «Ниццу» после нападения фанатов
вчера, 21:57Фото
«Давай еще!» Кристофер Ву радуется победе в перетягивании каната – изнанка «Спартака» со сборов на ВидеоСпортсе’‘
вчера, 21:51ВидеоСпортс"
«Интер» отдал Аслани «Бешикташу» в аренду с правом выкупа
вчера, 21:50Фото
Чемпионат Италии. «Лацио» одолел «Дженоа»
вчера, 21:47
Чемпионат Франции. «Ланс» победил «Гавр»
вчера, 21:46