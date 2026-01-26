В «Спартаке» ожидали большего от Самошникова. Клуб ждет оптимальной формы защитника и продумывает варианты развития ситуации (Metaratings)

«Спартак» недоволен Ильей Самошниковым.

В «Спартаке » недовольны трансфером защитника Ильи Самошникова и продумывают варианты дальнейшего решения ситуации, сообщает Metaratings.

Утверждается, что 28-летний игрок не появляется на поле в контрольных матчах по нескольким причинам, от него продолжают ждать набора оптимальных кондиций. Спортивный блок красно-белых ожидал от перехода Самошникова гораздо большего.

Илья выступает за «Спартак» с августа 2025 года. На счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 5 матчах.

Соглашение красно-белых с игроком рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.