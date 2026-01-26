  • Спортс
  В «Спартаке» ожидали большего от Самошникова. Клуб ждет оптимальной формы защитника и продумывает варианты развития ситуации (Metaratings)
88

В «Спартаке» ожидали большего от Самошникова. Клуб ждет оптимальной формы защитника и продумывает варианты развития ситуации (Metaratings)

«Спартак» недоволен Ильей Самошниковым.

В «Спартаке» недовольны трансфером защитника Ильи Самошникова и продумывают варианты дальнейшего решения ситуации, сообщает Metaratings.

Утверждается, что 28-летний игрок не появляется на поле в контрольных матчах по нескольким причинам, от него продолжают ждать набора оптимальных кондиций. Спортивный блок красно-белых ожидал от перехода Самошникова гораздо большего.

Илья выступает за «Спартак» с августа 2025 года. На счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 5 матчах.

Соглашение красно-белых с игроком рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoИлья Самошников
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Не удивлюсь, если весной такое про Сауся читать будем
Ответ funnynerd21
Не удивлюсь, если весной такое про Сауся читать будем
Комментарий скрыт
Ответ tw1st37
Комментарий скрыт
Этот "сбитый лётчик" один из лучших крайников сезона, да и не только этого был. Потом перешёл в Спартак и резко сдал что ли? В течении месяца-двух сдал и всё? Дело далеко не в этом, я так думаю, да, можно говорить про рост ЗП и так далее, но ощущение, что в Спартаке что-то намного глубже. Самошников не первый и не последний, кто после перехода в Спартак резко пропадает. Так что и правда, Сауся легко может ждать тоже самое.
Вижу Спартаковский почерк. От любви до ненависти один шаг. Сколько там таких было.
Ответ DominatorDinamit
Вижу Спартаковский почерк. От любви до ненависти один шаг. Сколько там таких было.
Странное заявление. Игрок пришёл и ничего не показывает, давайте его на руках качать? Да и любви, как и ненависти, он заслужить не успел.
Ответ Йохан Чпохан
Странное заявление. Игрок пришёл и ничего не показывает, давайте его на руках качать? Да и любви, как и ненависти, он заслужить не успел.
Может быть, для того, чтобы что-то показывать, игрока надо выпускать на поле? Ну хоть иногда?
Он в одном первых матчей забил сам и вбросил аут так, что вскоре после этого гол был забит (а по прошлому сезону мы знаем, что это не случайность, а навык Самошникова). А потом - лавка и непопадание в заявку.
А если у него обнаружились проблемы со здоровьем - где были врачи Спартака во время его медосмотра перед подписанием?
Я ожидал в этом сезоне большего от тренерского штаба, менеджмента, игроков и команды вцелом.
Ответ Иван Петров
Я ожидал в этом сезоне большего от тренерского штаба, менеджмента, игроков и команды вцелом.
Тут следовало бы уточнить, от какого именно из тренерских штабов-)
Ответ White_Chaos
Тут следовало бы уточнить, от какого именно из тренерских штабов-)
Вы же поняли.
Вы ему бы шанс чтоль для начала дали
А то Денисов дубли автоголов делал - а его все равно выпускали . Максименко тоже непотопляемый при любом фейле. На тренировках чтоль не устраивает? Не верю
Это вообще конечно!Я сам был так рад, когда Самошников перешёл в Спартак.В кои-то веке в стан красно-белых переходила полноценная российская звезда.Честно говоря я рассчитывал, что ни больше ни меньше - он станет лидером Спартака, сменит в этом качестве Зобнина.
И начал Самошников вполне ярко!
Но что случилось потом - какая-то тайна и загадка.
Вначале я думал, что это физрук Станкович маринует свежеприобретённую звезду на скамейке.Потом стали докладывать, что Самошников болен.Следующее время он то болел, то лечился, а то и вовсе пропадал неизвестно куда из поля зрения.
И вот теперь уже при новом тренере спустя пол-года говорят, что он по каким-то нескольким причинам опять не в оптимальных кондициях!
ЧТО ВООБЩЕ С НИМ ПРОИСХОДИТ???
Ответьте нам простыми словами!
Ответ zdraviy_smisl
Это вообще конечно!Я сам был так рад, когда Самошников перешёл в Спартак.В кои-то веке в стан красно-белых переходила полноценная российская звезда.Честно говоря я рассчитывал, что ни больше ни меньше - он станет лидером Спартака, сменит в этом качестве Зобнина. И начал Самошников вполне ярко! Но что случилось потом - какая-то тайна и загадка. Вначале я думал, что это физрук Станкович маринует свежеприобретённую звезду на скамейке.Потом стали докладывать, что Самошников болен.Следующее время он то болел, то лечился, а то и вовсе пропадал неизвестно куда из поля зрения. И вот теперь уже при новом тренере спустя пол-года говорят, что он по каким-то нескольким причинам опять не в оптимальных кондициях! ЧТО ВООБЩЕ С НИМ ПРОИСХОДИТ??? Ответьте нам простыми словами!
Несчастная любов.
Бывает.....
Ответ zdraviy_smisl
Это вообще конечно!Я сам был так рад, когда Самошников перешёл в Спартак.В кои-то веке в стан красно-белых переходила полноценная российская звезда.Честно говоря я рассчитывал, что ни больше ни меньше - он станет лидером Спартака, сменит в этом качестве Зобнина. И начал Самошников вполне ярко! Но что случилось потом - какая-то тайна и загадка. Вначале я думал, что это физрук Станкович маринует свежеприобретённую звезду на скамейке.Потом стали докладывать, что Самошников болен.Следующее время он то болел, то лечился, а то и вовсе пропадал неизвестно куда из поля зрения. И вот теперь уже при новом тренере спустя пол-года говорят, что он по каким-то нескольким причинам опять не в оптимальных кондициях! ЧТО ВООБЩЕ С НИМ ПРОИСХОДИТ??? Ответьте нам простыми словами!
Не может её забыть
Очередная ересь. Ему шанса толком то и не дали, а когда он все таки выходил, был не так уж и плох.
Клоуны.
Глушенков в Спартаке не подошел. В Крыльях и Локо расцвет до лучшего игрока лиги.
Самошников был одним из лучших игроков лиги на своей позиции в Рубине и Локо.
В Спартаке сдулся.
Пруцев показывал класс в Крыльях и Сочи, растворился в Спартаке, а этой осенью в Локо снова стал заметным игроком лиги.
До этого Хлусевич творил чудеса в Туле. В Спартаке тупо скис.

В Спартаке совершенно не умеют раскрывать игроков. Скорее наоборот - "закрывают".
Ответ Мельников Михаил
Клоуны. Глушенков в Спартаке не подошел. В Крыльях и Локо расцвет до лучшего игрока лиги. Самошников был одним из лучших игроков лиги на своей позиции в Рубине и Локо. В Спартаке сдулся. Пруцев показывал класс в Крыльях и Сочи, растворился в Спартаке, а этой осенью в Локо снова стал заметным игроком лиги. До этого Хлусевич творил чудеса в Туле. В Спартаке тупо скис. В Спартаке совершенно не умеют раскрывать игроков. Скорее наоборот - "закрывают".
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?
А переходил из локо как явное усиление.
многие болельщики Локо расстраивались из-за перехода в стан соперников, тем более он был в оч хорошей форме, а его ауты это считай угловой и лишь они EzheLoko утверждал: пускай идет, ничего страшного вообще и очередной раз был прав!
А вообще не понимаю как болельщики локо могут смотреть матчи любимой команды с каким нибудь Геничем, когда стримит Артём!
А я вот тут подумал, а если вспомнить трансферы из Локо последних лет , то большинство были очень эмоциональными, но и ушедшие испытывали за частую огромные проблемы в итоге: Жемалетдинов - где?, Миранчук Антон - Сьон - Динамо 🤪, Глушенков - 50/50 в Зените, начал хорошо, потом провал, сейчас набрал "очки" ибо он, конечно, талант, ну и вот Самоха... а самое интересное нас ждёт весной - да, Дим?))))
Ответ Дмитрий Махаев
А я вот тут подумал, а если вспомнить трансферы из Локо последних лет , то большинство были очень эмоциональными, но и ушедшие испытывали за частую огромные проблемы в итоге: Жемалетдинов - где?, Миранчук Антон - Сьон - Динамо 🤪, Глушенков - 50/50 в Зените, начал хорошо, потом провал, сейчас набрал "очки" ибо он, конечно, талант, ну и вот Самоха... а самое интересное нас ждёт весной - да, Дим?))))
Не знаю, как пойдёт с Бариновым, но из всех руководство продолбалось только с Глушенковым, не продлив заблаговременно контракт, учитывая маленькие отступные в контракте. У него 9 голов в Зените за прошлый сезон и уже 8 за этот, всем бы так "проваливаться".

Жемалетдинов - в Ахмате. И у него с Бариновым и Миранчуком (на момент ухода) один агент, что многое объясняет.
Локо 🔝🔝🔝🔝
