В «Спартаке» ожидали большего от Самошникова. Клуб ждет оптимальной формы защитника и продумывает варианты развития ситуации (Metaratings)
«Спартак» недоволен Ильей Самошниковым.
В «Спартаке» недовольны трансфером защитника Ильи Самошникова и продумывают варианты дальнейшего решения ситуации, сообщает Metaratings.
Утверждается, что 28-летний игрок не появляется на поле в контрольных матчах по нескольким причинам, от него продолжают ждать набора оптимальных кондиций. Спортивный блок красно-белых ожидал от перехода Самошникова гораздо большего.
Илья выступает за «Спартак» с августа 2025 года. На счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 5 матчах.
Соглашение красно-белых с игроком рассчитано до июня 2028 года с возможностью продления еще на один сезон. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 млн евро.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Metaratings.ru
Он в одном первых матчей забил сам и вбросил аут так, что вскоре после этого гол был забит (а по прошлому сезону мы знаем, что это не случайность, а навык Самошникова). А потом - лавка и непопадание в заявку.
А если у него обнаружились проблемы со здоровьем - где были врачи Спартака во время его медосмотра перед подписанием?
А то Денисов дубли автоголов делал - а его все равно выпускали . Максименко тоже непотопляемый при любом фейле. На тренировках чтоль не устраивает? Не верю
И начал Самошников вполне ярко!
Но что случилось потом - какая-то тайна и загадка.
Вначале я думал, что это физрук Станкович маринует свежеприобретённую звезду на скамейке.Потом стали докладывать, что Самошников болен.Следующее время он то болел, то лечился, а то и вовсе пропадал неизвестно куда из поля зрения.
И вот теперь уже при новом тренере спустя пол-года говорят, что он по каким-то нескольким причинам опять не в оптимальных кондициях!
ЧТО ВООБЩЕ С НИМ ПРОИСХОДИТ???
Ответьте нам простыми словами!
Бывает.....
Глушенков в Спартаке не подошел. В Крыльях и Локо расцвет до лучшего игрока лиги.
Самошников был одним из лучших игроков лиги на своей позиции в Рубине и Локо.
В Спартаке сдулся.
Пруцев показывал класс в Крыльях и Сочи, растворился в Спартаке, а этой осенью в Локо снова стал заметным игроком лиги.
До этого Хлусевич творил чудеса в Туле. В Спартаке тупо скис.
В Спартаке совершенно не умеют раскрывать игроков. Скорее наоборот - "закрывают".
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?
многие болельщики Локо расстраивались из-за перехода в стан соперников, тем более он был в оч хорошей форме, а его ауты это считай угловой и лишь они EzheLoko утверждал: пускай идет, ничего страшного вообще и очередной раз был прав!
А вообще не понимаю как болельщики локо могут смотреть матчи любимой команды с каким нибудь Геничем, когда стримит Артём!
Жемалетдинов - в Ахмате. И у него с Бариновым и Миранчуком (на момент ухода) один агент, что многое объясняет.