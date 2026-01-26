«Рубин» отдал Чуни в аренду «Бари» до конца сезона. С лета форвард играл за «Сампдорию»

«Рубин» вновь отдал Марвина Чуни в аренду.

Нападающий «Рубина » Марвин Чуни проведет вторую часть сезона в «Бари ».

Албанский футболист перешел в клуб Серии Б на правах аренды до конца сезона-2025/26. Первую часть сезона Чуни провел в аренде в «Сампдории».

Чуни перешел в «Рубин» в сентябре 2024 года и провел за команду 14 матчей во всех турнирах. В нынешнем сезоне форвард сыграл 15 матчей за «Сампдорию», отметившись голом и ассистом.