«Рубин» отдал Чуни в аренду «Бари» до конца сезона. С лета форвард играл за «Сампдорию»
«Рубин» вновь отдал Марвина Чуни в аренду.
Нападающий «Рубина» Марвин Чуни проведет вторую часть сезона в «Бари».
Албанский футболист перешел в клуб Серии Б на правах аренды до конца сезона-2025/26. Первую часть сезона Чуни провел в аренде в «Сампдории».
Чуни перешел в «Рубин» в сентябре 2024 года и провел за команду 14 матчей во всех турнирах. В нынешнем сезоне форвард сыграл 15 матчей за «Сампдорию», отметившись голом и ассистом.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Рубина»
На что рассчитывали когда покупали этого днаря? Хамулич второй
В FM2023 он был вполне неплох, видимо, ориентировались на это)
у Даку, Шабанхаджая и Чуни один агент. видимо он и провернул этот мутный трансфер. просто не понимаю как за это дерево можно было отдать 2 млн евро
я отдал свои Чуни в ремонт....
