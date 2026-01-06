Смородская о Карседо: «Спартак» методически не понимает, какой тренер им подойдет. На Кипре ничего не платят, а тут миллионы, у человека нет опыта большой лиги и самостоятельной работы»

Ольга Смородская: «Спартак» не понимает, какой тренер им подходит.

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака ».

Испанец ранее уже работал с красно-белыми – в штабе Унаи Эмери. Карседо до этого занимал должность главного тренера «Пафоса».

«Быть помощником тренера и быть главным – это две большие разницы. Чемпионат Кипра очень слабый.

У «Спартака» какие-то метания. Они методически не понимают, кто им нужен, какой тренер подойдет.

У человека нет опыта большого чемпионата и самостоятельной работы. Работа с Эмери не поможет ему. Помощников всегда много, но только единицы становятся хорошими тренерами.

Думаю, что он намного больше озабочен деньгами, чем работой. В чемпионате Кипра ничего не платят, а тут миллионы.

Даже если его выгонят, то деньги будут в кармане», – сказала Ольга Смородская .