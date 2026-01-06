Феликс о Роналду: «Он пример почти для всех игроков, его присутствие делает нас лучше. То, что Криштиану делает каждый день и в каждой игре, – уникально. Это нас мотивирует»

Жоау Феликс: присутствие Роналду делает остальных игроков лучше.

Полузащитник «Аль-Насра » Жоау Феликс высказался об игре с Криштиану Роналду .

«Конечно, присутствие Криштиану в команде – это всегда хорошо, учитывая все, что он привносит в команду, все уроки, которые он дает. Он пример почти для всех игроков, особенно в плане работы и самоотдачи.

То, что он рядом со мной и с нашими партнерами по команде, делает нас лучше и, прежде всего, более профессиональными, а это сейчас очень важно. И то, что мы здесь вместе с ним, очень помогает нам. Как вы видели, наша команда играет матч за матчем и продолжает демонстрировать хорошую физическую форму.

Все усилия, которые [Криштиану] прилагает, и все, что он делает на поле – а он пережил и испытал больше, чем все мы вместе взятые, – вклад, который он вносит каждый день и в каждой игре, – это уникально.

И то, что мы видим, как он в свои 40 лет делает то, что делает, дает нам еще больше мотивации. Как я уже говорил, он для нас пример, и мы всегда стараемся перенимать положительные моменты, которые он делает для нас», – сказал Феликс.