Эмери о Карседо: «Замечательный человек и отличный тренер. Он проделает очень хорошую работу в «Спартаке»

Унаи Эмери: Карседо проделает в «Спартаке» очень хорошую работу.

Главный тренер «Астон Виллы » Унаи Эмери прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак ».

Бывший ассистент Эмери занял пост главного тренера красно-белых в понедельник.

– Что бы хотели пожелать Карседо в «Спартаке»?

– Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу, – сказал Эмери.