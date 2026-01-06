Эмери о Карседо: «Замечательный человек и отличный тренер. Он проделает очень хорошую работу в «Спартаке»
Унаи Эмери: Карседо проделает в «Спартаке» очень хорошую работу.
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
Бывший ассистент Эмери занял пост главного тренера красно-белых в понедельник.
– Что бы хотели пожелать Карседо в «Спартаке»?
– Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу, – сказал Эмери.
Аморим
Мареска
Оба одинаково!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости